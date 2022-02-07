人民网约翰内斯堡2月5日电 （记者闫韫明）当地时间2月4日，联合国驻刚果（金）稳定特派团（联刚团）司令科斯塔通过视频会议系统向中国第25批赴刚果（金）维和工兵分队送上新春祝福。

科斯塔中将高度肯定了中国维和工兵分队的工作，表示其在联刚团发挥了不可替代的作用，对刚果（金）东部地区安全稳定作出了积极贡献。他向所有奋战在第一线的维和官兵表达了最真诚的新年祝福和问候，并对中国维和分队一年来所取得的成绩给予高度肯定。尤其是在新春佳节期间，中国维和官兵始终把完成好任务放在第一位，一如既往坚守在施工岗位，多点位同步施工，确保能够如期完成各点位施工任务。

据了解，自去年9月部署任务区以来，面对恶劣的自然环境、艰苦的生活条件、肆虐的疫情疾病和严峻的安全局势，中国第二十五批赴刚果（金）维和工兵分队以一流的工作标准和优良的作风形象，圆满完成了一系列艰巨的工程保障和人道主义救援任务，维护了中国负责任的大国形象，得到了联刚团官员、各国维和部队和当地人民的称赞。

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