【环球网报道 记者 王心怡】“Welcome to China（欢迎来到中国）” 2月5日，美国单板滑雪运动员特莎·莫德在社交媒体上发布视频说，每每回想起冬奥开幕式当晚，志愿者对自己大喊“欢迎来到中国”那一幕时都忍不住热泪盈眶。她还表示，志愿者们十分友善，贴心。“他们都很开心我们能来到这里，我们也感到宾至如归”。

第二十四届冬季奥林匹克运动会开幕式2月4日晚在国家体育场隆重举行。多国媒体和媒体人士认为开幕式充满美好和难忘的时刻，称赞“双奥之城”北京再次感动世界，引发人们对奥林匹克精神的共鸣，向世界传递团结与合作的讯息。

当晚，美国单板滑雪运动员特莎·莫德拍摄Vlog，记录下了自己跟随美国队从崇礼太子城站乘坐高铁前往国家体育场，入场参加冬奥会开幕式的过程。与此同时，她在社交媒体上配文说，这是我生命中最疯狂的夜晚。

视频显示，特莎·莫德入场时用中文对场边志愿者大喊“你好”，一名身着粉色上衣的志愿者也随之热情招手，用英文回应“Welcome to China（欢迎来到中国）”。

有网友注意到了这一幕，并在特莎·莫德这条视频下评论称“折回来看反复看 ‘欢迎来到中国’这一幕”。

2月5日，特莎·莫德发布视频回应该网友评论。

“昨晚回来后，我躺在床上哭了，因为我一遍遍看了那段视频。”特莎·莫德说，那一刻是最可爱的时刻，那一刻也很“疯狂”，“这种感觉是我从未经历过的”。

“那个对我说’欢迎来到中国’的人，每每想到这里，我真的忍不住哭了，”特莎·莫德说到此处时擦了擦眼泪说道，“他们太友善了。所有的志愿者都很好，很贴心。他们看到我们来这里很开心，我们感到宾至如归。”

北京冬奥会志愿者报名人数超过100万，最终选拔2.7万人担任志愿者，其中1.2万人还将服务后续举行的冬残奥会。从组织管理、专业技能、服务时间等多个角度考量，高校是北京冬奥会志愿者的主要来源。北京冬奥组委共招募了来自66所首都高校的1.4万名大学生，作为赛会志愿者服务冬奥会和冬残奥会。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)