张 红

在过去近40年的时间里，“春晚”是很多中国人最宝贵的春节记忆之一。每次，看着春晚开场时的满眼繁花似锦和满耳锣鼓喧天，心底总会禁不住满溢出浓浓的欢喜。过年了！这一刻，在记忆中定格。哪怕时隔多年，那一刻的画面依然清晰如昨。

身在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。漂泊海外，每到辞旧迎新之际，那些曾经的春节记忆便会鲜活起来。海外游子于是忍不住循着这份记忆，热热闹闹地办起了自己的“春晚”。

“海外春晚”，或许不够专业，但是情感足够真挚、浓烈。

这里，有海外游子对故土家园的孺慕之情和思念之意。走得再远，走不出母亲的目光。漂得再久，剪不断对家乡“根”的情意。在“海外春晚”，游子能感受家的温暖，享受爱的怀抱。

这里，有海外游子对祖（籍）国的深情关注和美好祝福。无论身在何处，祖（籍）国始终都是中华儿女的坚强后盾。总有侨胞感慨，走出国门，更加爱国。身在海外，愈发鲜明地感受到自己身上的“中国”印记。有人说，在海外，如果有人说中国不好，我忍不住要和他们理论一番，甚至干上一架。也有人说，在海外，看着祖（籍）国飞速发展，自己的腰杆子就挺了起来。还有人说，中国在国际舞台上展现的大国担当，在有需要的地方展现的慷慨大爱，让当地人对我们竖起大拇指，我们感到由衷的骄傲和自豪。在“海外春晚”，游子们表达出自己最真诚的期盼：愿中国繁荣昌盛、国泰民安。

这里，有海外游子对中华文化的自觉传承和尽心弘扬。在海外，越来越多侨胞感受到，自己的言行举止会让他人看到中国的影子，自己就是中国形象的代表。于是，侨胞们欣然扛起这份责任。最开始，他们的愿望很朴素，让住在国民众也知道中国春节的存在。慢慢地，他们开始把带有浓郁中国特色的音乐、舞蹈、武术等文化元素展现在当地人面前，尽情释放中华文化的魅力。在“海外春晚”，游子们自觉传承源远流长的中华文化，展现一个可信、可爱、可敬的中国。

这里，还有海外游子对中外文化交流的尽心尽责。在海外，很多侨胞自觉地充当起中外文化交流的“桥梁”。“和羹之美，在于合异。”人类文明多样性是世界的基本特征，也是人类进步的源泉。文明因多样而交流，因交流而互鉴，因互鉴而发展。侨胞正是中外文化交流的见证者、实践者。在“海外春晚”，游子们促成了中外文化的交汇与融合。

又是一年春来到。海外游子再一次迎来了承载家国情怀的“海外春晚”。

(责编：高歌、杨牧)