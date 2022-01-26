人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

美国实验室猴子“出逃”，女子接触后果然......

2022年01月26日22:59 |
小字号

　　近日，美国实验室猴子车祸中“出逃”一事，引发广泛关注。据福克斯新闻网25日报道，当地女子米歇尔·法伦在接触到逃跑的猴子后，出现健康问题，症状与感染新冠类似。

　　当时米歇尔的车就在出车祸的卡车后面，起初，她不知道散落在高速公路上的板条箱里装着猴子。她走近后，一只猴子对她发出嘶嘶声。

　　“我离猴子很近，我摸过箱子，还从它们的粪便上走过......”

　　米歇尔告诉媒体，她在接触猴子后出现红眼、流涕、咳嗽等症状，由于手上有开放性伤口，已经就医。米歇尔称很担心从猴子身上感染了病毒。

　　米歇尔在社交媒体上表示，自己出现的症状与感染新冠相似。目前她已经注射了狂犬病疫苗和抗病毒药物。

　　当地时间21日下午，美国宾夕法尼亚州一辆运送100只猴子前往实验室的卡车发生交通事故，4只猴子逃跑。

一只逃脱的猴子被拍摄到　

　　美联社发布的照片显示，事故现场多个板条箱散落在地，板条箱上写着“内有活物”字样。警方带枪展开搜寻。

 

　　警方还在社交媒体推特上提醒民众：“任何看到或找到这些猴子的人都不要接近，不要试图捕捉或接触它们。”

　　截至22日晚，警方宣布逃跑的猴子已被找到。美国疾控中心表示，有3只猴子已被安乐死。

　　多家媒体指出，为何要安乐死，这个重要的问题，官方并没有给出详细解释。

　　当地警方称，这批猴子是于上周五早上从毛里求斯抵达纽约肯尼迪机场的，随后被送往佛罗里达州一处检疫隔离设施。

　　目前，尚不清楚隔离研究设施的具体位置，也不清楚要对猴子们进行何种类型的研究。

　　据《纽约时报》报道，这种来自非洲国家毛里求斯的猴子，经常用于临床毒理学研究，每只售价高达10,000 美元。在新冠疫情期间，这类猴子的需求量激增，以至于一些科学家正在谈论建立一个战略猴子储备的必要性，类似于美国政府的石油和粮食紧急储备。

　　来源：中国日报

(责编：胡永秋、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部