近日，美国实验室猴子车祸中“出逃”一事，引发广泛关注。据福克斯新闻网25日报道，当地女子米歇尔·法伦在接触到逃跑的猴子后，出现健康问题，症状与感染新冠类似。

当时米歇尔的车就在出车祸的卡车后面，起初，她不知道散落在高速公路上的板条箱里装着猴子。她走近后，一只猴子对她发出嘶嘶声。

“我离猴子很近，我摸过箱子，还从它们的粪便上走过......”

米歇尔告诉媒体，她在接触猴子后出现红眼、流涕、咳嗽等症状，由于手上有开放性伤口，已经就医。米歇尔称很担心从猴子身上感染了病毒。

米歇尔在社交媒体上表示，自己出现的症状与感染新冠相似。目前她已经注射了狂犬病疫苗和抗病毒药物。

当地时间21日下午，美国宾夕法尼亚州一辆运送100只猴子前往实验室的卡车发生交通事故，4只猴子逃跑。

一只逃脱的猴子被拍摄到

美联社发布的照片显示，事故现场多个板条箱散落在地，板条箱上写着“内有活物”字样。警方带枪展开搜寻。

警方还在社交媒体推特上提醒民众：“任何看到或找到这些猴子的人都不要接近，不要试图捕捉或接触它们。”

截至22日晚，警方宣布逃跑的猴子已被找到。美国疾控中心表示，有3只猴子已被安乐死。

多家媒体指出，为何要安乐死，这个重要的问题，官方并没有给出详细解释。

当地警方称，这批猴子是于上周五早上从毛里求斯抵达纽约肯尼迪机场的，随后被送往佛罗里达州一处检疫隔离设施。

目前，尚不清楚隔离研究设施的具体位置，也不清楚要对猴子们进行何种类型的研究。

据《纽约时报》报道，这种来自非洲国家毛里求斯的猴子，经常用于临床毒理学研究，每只售价高达10,000 美元。在新冠疫情期间，这类猴子的需求量激增，以至于一些科学家正在谈论建立一个战略猴子储备的必要性，类似于美国政府的石油和粮食紧急储备。

来源：中国日报

(责编：胡永秋、白宇)