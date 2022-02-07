新华社北京2月6日电 综合新华社驻外记者报道：春节期间，多国举行形式多样的中外文化交流活动，共同庆祝新春佳节、为北京冬奥会加油。

马耳他第三届“欢乐春节”中国电影节4日在首都瓦莱塔举行，展映多部中国电影，配以英文字幕，观众可从中感受到中国电影现代、多元的一面。马耳他国家创意中心艺术总监丹尼尔·阿佐帕尔迪说，观众可以通过电影欣赏到中国丰富而具有魅力的文化和风俗人情，加深马中两国人民的相互了解，期待未来同中国有更多的文化合作。

“中越文化之美”视频大赛日前在越南胡志明市成功举办。本次大赛由中国驻胡志明市总领事馆、中国广西南宁市越南留学生会、越南胡志明市财经大学联合举办，收到20多所中越高校学生创作的大量原创视频作品。中国驻胡志明市总领事吴骏表示，大赛内容涵盖庆祝中越建交72周年、北京冬奥会以及中越两国传统文化、中越文化交流、留学中国体验等，充分展现出当代青年友好交流使者的风采。

1月30日晚，全法中国学者学生联合会2022年“你好，虎年”春晚在线上举行。本次线上春晚由全法学联牵头组织，节目由全法各地各校中国学联和在法孔子学院推荐。晚会以中法两位友人互通书信的形式串联“初、泽、鹏、煦”四个篇章，歌舞、弹唱、相声、乐器演奏等丰富多彩的文艺节目把留法学子的思绪带回家乡，带到祖国亲人身边。

中国农历新年到来之际，中国留学生在荷兰举办了一场融文艺表演与知识分享于一体的云上春节联欢会暨新年论坛，与中荷各界朋友相聚云端，欢度新春佳节，喜迎北京冬奥会。来自荷兰各大高校的中国留学生献上管弦乐演奏、相声、爵士乐、魔术和歌曲等节目，为线上观众带来一场精彩的视听盛宴。（参与记者：陈文仙、陶军、唐霁、王湘江）

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