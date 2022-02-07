新华社北京2月6日电 综合新华社驻外记者报道：第二十四届冬季奥林匹克运动会开幕式4日晚在国家体育场隆重举行。多国媒体和媒体人士认为开幕式充满美好和难忘的时刻，称赞“双奥之城”北京再次感动世界，引发人们对奥林匹克精神的共鸣，向世界传递团结与合作的讯息。

新加坡《联合早报》刊登文章说，时隔14年，奥林匹克圣火再度在北京点燃。本届冬奥会开幕式融入人工智能、实时运动捕捉等大量科技元素，同时遵循了“简约、安全、精彩”的办赛原则。

韩联社刊文说，中国北京成为历史上首个既举办过夏季奥运会、又举办过冬季奥运会的城市。本次开幕式演出规模缩减，但也充分演绎出传统的中国之美。开幕式倒计时精心设计了介绍中国二十四节气的方式，演出则使用了人工智能动态捕捉技术，充分体现了中国的技术实力。

日本共同社发表《“不用点火”的圣火点燃仪式 雪花中央是火炬》的文章。文章说，北京冬奥会圣火点燃仪式非常具有独创性，整个仪式并没有特意去利用巨大的场地，而是采取简约的形式，直接把火炬转移到圣火台，这一创意令人惊叹，通过数字和视觉技术上演了一场生动、鲜活的演出。

哥伦比亚广播网电视台主持人巴尔加斯表示，北京冬奥会开幕式将参赛代表团名字融入“小雪花”标牌，每个标牌最后共同构建起一片“大雪花”，设计构思极为巧妙。这场开幕式把视角聚焦到普通人身上，意在表明“每个人都了不起”。

约旦媒体人士塔里克·奥达说，北京冬奥会开幕式如同2008年北京奥运会开幕式一样，都给他带来震撼的视觉冲击。他认为，这次开幕式既彰显中国作为世界大国的恢弘大气，又展现出中国人一贯的热情好客。

法国《费加罗报》网站在对北京冬奥会开幕式文字直播的总结评述中写道，开幕式展现出一幅美好的图景，在运动员入场前温暖了气氛。

美国全国广播公司对北京冬奥会开幕式进行了电视直播报道，并在其网站上写道，这一在中国国家体育场“鸟巢”里举行的开幕式是一场科技驱动的视觉盛宴。

古巴《格拉玛报》发表题为《中国在体育世界的中心》的文章说，随着北京冬奥会开幕，来自全球充满钦佩和尊重的目光将聚焦中国。

坦桑尼亚《卫报》国际版主编本杰明表示，北京冬奥会开幕式精彩纷呈，引人入胜。北京冬奥会将成为中国展现巨大潜力的历史性盛会。我们期待北京冬奥会成为有史以来最好的一届冬奥会。

巴基斯坦《论坛快报》报道说，在巴基斯坦代表团进入冬奥会开幕式现场时，观众爆发出十分热烈的掌声，“这展现了中国人民对巴基斯坦人民的深厚情谊”。

印度尼西亚《印尼新报》刊文说，北京冬奥会口号“一起向未来”是态度，是倡议，更是行动方案，倡导了追求团结、和平、进步、包容的共同目标，是“更快、更高、更强——更团结”奥林匹克新格言的成功实践，表达了世界携手走向美好未来的共同愿望。（参与记者：蒋超、汪奥娜、高春雨、谢昊、孙丁、郭丹、胡雪、冀泽、陆睿、田明、朱婉君、蔡蜀亚）

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