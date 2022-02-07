新华社北京2月6日电 国家主席习近平6日上午在人民大会堂会见来华出席北京2022年冬奥会开幕式的波兰总统杜达。

2月6日上午，国家主席习近平在北京人民大会堂会见来华出席北京2022年冬奥会开幕式的波兰总统杜达。新华社记者刘卫兵摄

习近平指出，总统先生专程来华践行5年多前许下的“冬奥之约”，反映出中波友谊经得起国际风云变幻考验，也体现了双方对奥林匹克精神的坚守。我们是重信守义的君子之交。我愿同你一道努力，引领中波关系长期健康稳定发展，更好造福两国人民。

习近平强调，中波都是有着独立自主传统的国家，都致力于为人民创造更美好生活。这既是中波关系行稳致远的基础，也是双方合作永葆活力的源泉。双方要尊重和照顾彼此核心利益和重大关切，就重大国际议题加强沟通，坚定维护国际体系和国际关系基本准则，维护国际社会广大成员共同利益。双方要进一步对接共建“一带一路”倡议、中国－中东欧国家合作和波方疫后复苏计划等发展战略，深挖经贸投资、交通物流、高新技术等领域潜力，把双边务实合作提升至新高度。中方愿积极参与波兰物流枢纽建设，助力波兰成为中欧供应链产业链关键节点。中方愿继续扩大进口波兰农食产品等优质商品，鼓励更多中国企业到波兰投资合作，相信波方将为中国企业提供公平公正非歧视的营商环境。双方要以灵活方式加强教育、文化、旅游、体育、青年等各领域交流合作，巩固传统友谊，拉近人民感情。

习近平指出，今年是中国－中东欧国家合作启动10周年，机制发展面临新的机遇。双方要积极落实去年2月中国－中东欧国家领导人峰会共识。中方愿同波方合作，在波兰建立中国－中东欧国家农产品批发市场，两国主管部门应该加紧对接，推动批发市场早日成为中国－中东欧国家合作旗舰项目。希望波方继续为中国－中东欧国家合作和中欧关系发展作出积极贡献。

2月6日上午，国家主席习近平在北京人民大会堂会见来华出席北京2022年冬奥会开幕式的波兰总统杜达。新华社记者丁林摄

杜达表示，我一直记得习近平主席5年前对波兰进行国事访问时对我发出的“冬奥之约”，我很高兴能够克服困难如约来华，同中国人民一起共享北京冬奥会开幕式的盛大精彩，共迎北京成为世界上首个“双奥之城”的历史时刻。近年来，波中全面战略伙伴关系在各领域发展良好。感谢中方为波兰抗击新冠肺炎疫情提供医疗物资支持。波方高度重视对华经济合作，希望同中方扩大双边贸易投资合作，使波兰农产品更多进入中国市场，欢迎中方企业赴波投资合作，积极参与波兰物流枢纽建设，开展新能源等领域合作，加强双方人员交往，使波兰成为中国通向欧洲的门户。波兰始终积极参与中东欧国家－中国合作，愿继续为推动中东欧国家－中国合作和欧中关系发展发挥积极作用。波方愿同中方加强沟通，维护国际和地区和平稳定。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加会见。

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