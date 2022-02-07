新华社北京2月6日电 综合新华社驻外记者报道：第二十四届冬季奥林匹克运动会开幕式4日晚在国家体育场隆重举行，我驻外人员、华侨华人和留学生踊跃观看。他们认为，开幕式简约、浪漫而大气，展现出自然之美、人文之美、运动之美，令人感到骄傲自豪。

美国盐湖城华助中心理事长乐桃文表示，开幕式展现出自然之美、人文之美、运动之美，激发了人们迎接挑战的勇气与共克时艰的力量。科技与艺术的完美结合不仅给观众带来视觉盛宴，更反映了中国人民和全世界人民对发展、进步的追求。

格鲁吉亚中国和平统一促进会会长于桦表示，开幕式将中国美学与现代科技相结合，将朵朵小雪花汇聚成一片大雪花，阐释中国“不谋而合”“和而不同”的理念。

阿联酋华商联合会理事长张冰洋说，看完北京冬奥会开幕式，内心充满了作为一名中国人的自豪感。在疫情全球大流行的背景下，中国如期举办冬奥会体现了一个负责任大国的道义和担当，同时也表明中国抗疫成效显著。

肯尼亚中国经济贸易协会专职秘书李晨说，开幕式通过创新创意以及中国文化和现代科技的完美结合，向世界展现了中国式的简约、浪漫和自信。

奥地利奥中友协华人委员会名誉主席张维庆说，北京冬奥会开幕式在中国二十四节气展示中惊艳开场，令人耳目一新，不仅引起了海外华侨华人的共鸣，也引起外国友人对充满魅力的中华文化的极大兴趣。

老挝中老友谊学校校长许顺宏说，在全球新冠疫情仍肆虐的背景下，北京冬奥会如期举办，这是中国疫情防控成效和多方面能力的体现。我们组织师生观看北京冬奥会开幕式，相信这是一个可以长久留存在记忆中的历史时刻。

纽约北京同乡会会长张宝利表示，北京冬奥会令世人瞩目，北京成为世界上首个既举办过夏季奥运会、又举办过冬季奥运会的城市，我们海外华人为此感到非常自豪。

英国福建社团联合总会主席李光喜说，举办北京冬奥会彰显中国力量，也为奥林匹克运动的未来贡献中国智慧，相信本届冬奥会将使中国的冰雪运动得到更大发展。

美国中美后现代发展研究院执行院长王治河说，“绿色”作为本届冬奥会的一个突出亮点，充分体现了中国作为大国的道义担当，期待来自远方的奥运健儿在感受中国热情的同时，也把中国生态文明建设的成就传向四面八方。

菲律宾工商总会名誉会长蔡聪妙说，北京冬奥会开幕式采用多项环保、前沿技术，展现出中国的大国风范和坚定信念。以冬奥会为舞台，中国向世界传递团结、开放、包容的理念，为疫情中的世界提振信心。

智利福建总商会创会会长王银乐说，看完北京冬奥会开幕式，强烈的民族自豪感油然而生。作为世界了解中国的一个窗口，海外华侨华人要尽自己最大努力去宣传北京冬奥会，让世界更多的人了解中国人民拥抱冬奥会的热情。

美国中美农业贸易服务中心总经理李飞说，中国坚持如期举办冬奥会，凸显承诺和担当。这是人类不屈不挠、永不服输的精神，这就是奥运之光。

柬埔寨吴哥古迹保护项目中国工作队成员袁濛茜说，北京冬奥会开幕式体现出中国文化与现代科技的融合，让不同肤色、不同国家人民的心汇聚在一起，作为援外文物保护工作者，自己感到十分振奋。

巴黎学联副主席、巴黎第八大学哲学博士丁剑说，开幕式不仅展现出奥林匹克精神，还展现了中国文化以及中国对全球来宾的开放与好客之情，展现出东道国组织与筹备工作的高超水平。

埃及艾因夏姆斯大学中国留学生马潇潇说，开幕式用雪花形象传递人类共同情感，看完后很感动，作为留学生，自己的内心充满强烈自豪感。

加拿大劳里埃大学中国留学生高悦庭说，自己参加了迎冬奥相关活动，深切感受到冬奥会的气氛与激情，衷心祝福祖国更加繁荣昌盛！（参与记者：吴丹妮、林威、吴长伟、孙晓玲、胡晓光、黄恒、徐剑梅、刘亚南、刘宗亚、刘锴、闫洁、李铭、章建华、于涛、高山、白林、聂晓阳、唐霁、李振北、苏小坡、尹南、张笑然）

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