新华社德黑兰2月5日电（记者高文成 王守宝）伊朗外长阿卜杜拉希扬5日表示，美国必须在伊朗核问题全面协议相关方谈判中切实展现“善意”。

据伊朗迈赫尔通讯社报道，阿卜杜拉希扬在谈到美国日前宣布恢复对伊朗部分民用核项目的制裁豁免时说，伊朗已经向美国传递明确信息，美方必须在伊核谈判中切实展现“善意”。伊方认为，“善意”必须是实实在在的行动，宣布解除部分对伊制裁可以被视为美方谈论的“善意”，但仅停留在纸面上还不够。

阿卜杜拉希扬说，伊核协议相关方，特别是西方国家应就兑现协议承诺作出“必要保证”，这是伊核谈判的“一个关键和基本问题”。

伊朗最高国家安全委员会秘书沙姆哈尼当天在社交媒体上表示，对伊朗来说，真实、有效和可验证的经济利益是达成协议的必要条件。仅作出解除制裁的“姿态”不被认为具有“建设性”。

美国政府4日宣布恢复对伊朗部分民用核项目的制裁豁免，称此举有助于推动伊核谈判。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁，包括停止对伊朗多个民用核项目的制裁豁免。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方2021年4月开始在奥地利首都维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动。

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