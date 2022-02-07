2月6日下午，国家主席习近平在北京人民大会堂会见来华出席北京2022年冬奥会开幕式的吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫。新华社记者丁林摄

新华社北京2月6日电 国家主席习近平2月6日下午在人民大会堂会见来华出席北京2022年冬奥会开幕式的吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫。

习近平指出，中吉建交30年来，两国关系实现跨越式发展，已经建成高水平的全面战略伙伴关系。中方坚定支持吉方自主选择的发展道路，坚定支持吉方维护国家独立、主权、安全，是吉尔吉斯斯坦可以信赖、倚重的朋友和伙伴。中方愿在既往合作基础上，同吉方深化全方位互利合作，更好造福两国人民。

习近平强调，中吉两国要加强发展战略对接，中方愿扩大进口吉尔吉斯斯坦优质绿色农副产品，支持更多有实力的中国企业赴吉投资兴业，加快推进有关重点合作项目。充分利用两国边境疫情联防联控机制，提高口岸过货能力。中方支持建设中吉乌铁路，愿同吉方拓展医疗卫生、扶贫减贫、职业教育、妇女、青年等领域合作，尽快在吉建成鲁班工坊，帮助吉方培养更多专业技能人才。中方愿继续同吉方开展抗疫合作，为吉方提供更多新冠疫苗援助。中方愿同吉方全面提升安全合作水平，共同维护好两国及本地区安全稳定。加强在国际和地区事务中的协调合作，捍卫国际公平正义。

2月6日下午，国家主席习近平在北京人民大会堂会见来华出席北京2022年冬奥会开幕式的吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫。新华社记者刘卫兵摄

扎帕罗夫表示，很荣幸来华出席北京冬奥会开幕式。中方克服疫情影响成功举办北京冬奥会，开幕式美轮美奂，体现了真正的奥林匹克精神，将给世界人民带去更多团结、友谊和希望。吉中关系基于真正的平等、互信、互利精神。感谢中方长期以来给予吉方的宝贵支持，吉方将继续坚定不移支持中方在涉疆、涉台、涉港等问题上维护自身主权、安全等核心利益。吉方支持习近平主席提出的全球发展倡议，愿同中方推进经贸、交通、能源、教育等各领域务实合作，将中吉乌铁路打造成共建“一带一路”合作的旗舰项目，欢迎更多中国企业赴吉投资合作，吉方将为其提供良好营商环境，保护其正当合法利益。吉方愿同中方加强在国际和地区事务中的协调合作，共同打击恐怖主义和有组织犯罪，维护两国和地区共同安全。相信今天我们发表的联合声明将为吉中关系发展注入新的活力。

双方发表了《中华人民共和国主席习近平同吉尔吉斯共和国总统扎帕罗夫联合声明》，并签署文化、绿色发展、经典著作互译出版等领域多份合作文件。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加会见。

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