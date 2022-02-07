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新华国际时评：冬奥火炬 点亮世界

2022年02月07日08:52 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月6日电 题：冬奥火炬 点亮世界

　　新华社记者杨德洪

　　中国虎年新春之际，第24届国际奥林匹克冬季运动会在北京开幕。冬奥遇上春节，中华文化同奥林匹克运动相汇，演绎出人类文明交融的新曲目。奥运再度迎来北京时刻，奏响了中国与世界共建人类命运共同体的新乐章。

　　中国全力克服新冠肺炎疫情影响，认真兑现对国际社会的庄严承诺，确保了北京冬奥会如期顺利举行。时隔14年，奥林匹克圣火再次在北京燃起，北京成为全球首个“双奥之城”。国际奥委会主席巴赫和联合国秘书长古特雷斯从北京向世界发声，呼吁以北京冬奥会为契机，超越分歧，一起向未来，共同构建更加美好的明天。

　　北京再度燃起奥林匹克圣火，让世界看到了中国人民的重信守诺。办好北京冬奥会、冬残奥会是中国向国际社会作出的庄严承诺。“绿色、共享、开放、廉洁”的办赛理念贯穿了筹办全过程，简约、安全、精彩的办赛要求落实到筹办每一处细节，终极目标是为全世界奉献一场精彩、非凡、卓越的奥运盛会。老挝国家主席通伦表示，中国发挥综合国力优势，克服疫情困难，如期顺利完成冬奥会各项筹办工作。面对新冠肺炎疫情带来的前所未有的挑战，中国政府充分展示了举办冬奥会的坚定决心和信心，尼泊尔总统班达里这样评价。

　　北京再度燃起奥林匹克圣火，让世界感受到命运与共的人类情怀。体育增进团结，团结让世界变得更美好，北京冬奥会正是“更快、更高、更强——更团结”奥林匹克新格言的生动实践。大疫之下，唯有心手相连，彼此相依，才能共克时艰，开创美好明天。冬奥开幕式上那朵“人类共同的雪花”，正是人类命运共同体理念的完美诠释。乌克兰奥委会主席布勃卡认为，体育帮助人们共克时艰，冬奥会将传递出坚定的信号——人类可以团结起来，战胜疫情。

　　北京再度燃起奥林匹克圣火，为世界注入了战胜疫情的信心勇气。本届冬奥会是疫情以来首次如期举办全球综合性体育盛会。本届冬奥会，中国采取的各项防疫措施严谨到位，为运动员创造佳绩营造了松紧适度的安全比赛环境。正如国际奥委会主席巴赫所言，北京冬奥会和冬残奥会给全球有效抗疫提供了范例。美国华盛顿州塔科马市市长伍达德斯认为，新冠肺炎疫情大流行的背景下，由中国这样一个负责且有组织能力的东道国举办一届安全、健康、成功的冬奥会，这是全世界的幸运。

　　一年之计在于春。立春开幕的北京冬奥会是一次人类共同走向更加光明未来的盛会，为疫情之下不同肤色、信仰的世界人民展示体育竞技水平，展现团结进步精神，推动构建人类命运共同体提供了契机和舞台。奥林匹克圣火再次在北京燃起，必将为人类战胜疫情、拥抱未来点亮新希望。14亿中国人民将同世界各国人民一起，共襄冬奥盛举，一起向未来！

(责编：崔越、徐祥丽)

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