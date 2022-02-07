2月6日下午，国家主席习近平在北京人民大会堂会见摩纳哥元首阿尔贝二世亲王。新华社记者 丁林 摄

新华社北京2月6日电 国家主席习近平2月6日下午在人民大会堂会见摩纳哥元首阿尔贝二世亲王。

习近平愉快地忆及同阿尔贝二世亲王的“奥运缘分”。习近平指出，2019年我对摩纳哥进行国事访问以来，两国各部门积极落实我们达成的重要共识，中摩关系得到新的发展，双方在通信、环保、体育、艺术等领域交流合作成果丰硕，特别是两国企业共同在摩纳哥建成全世界首个覆盖全国的5G网络。中摩关系成为不同大小、不同历史文化国家友好交往、互利共赢的典范。相信中摩关系将持续向好发展。

习近平强调，中摩双方要巩固两国传统友谊和政治互信，加强在联合国等多边机构和国际事务中的沟通协调，共同维护多边主义。中方欢迎更多摩企业参加中国国际进口博览会，加大对华投资，积极参与共建“一带一路”国际合作，探讨第三方市场合作。欢迎摩方参加《生物多样性公约》第十五次缔约方大会第二阶段会议。双方要丰富人文交流，开展语言教学合作、艺术团组访演、互办文艺展览，扩大体育、旅游合作。

2月6日下午，国家主席习近平在北京人民大会堂会见摩纳哥元首阿尔贝二世亲王。新华社记者 刘卫兵 摄

阿尔贝二世祝贺中方成功举行北京冬奥会开幕式，表示全世界都听见了中方发出呼吁和平与团结的强劲信息，这正是当今世界迫切需要的。我非常赞同习近平主席昨天中午欢迎宴会上致辞传递的重要信息，相信中国将为世界和平与发展作出更大贡献。摩纳哥人民至今对习近平主席3年前的成功国事访问记忆犹新。摩方希望持续推进同中国的良好关系，推动双方在经贸、通信、环保、海洋、生物多样性保护等领域合作取得更加丰硕成果。摩方支持中方办好昆明《生物多样性公约》第十五次缔约方大会第二阶段会议。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加会见。

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