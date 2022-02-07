2月6日下午，国家主席习近平在北京人民大会堂会见来华出席北京2022年冬奥会的蒙古国总理奥云额尔登。新华社记者丁林摄

新华社北京2月6日电 国家主席习近平6日下午在人民大会堂会见来华出席北京2022年冬奥会的蒙古国总理奥云额尔登。

习近平请奥云额尔登转达对呼日勒苏赫总统的诚挚问候。习近平指出，中蒙山水相连，互为重要友好邻邦，维护好、巩固好、发展好中蒙关系符合两国根本和长远利益。中方一贯秉持亲诚惠容理念发展对蒙关系，愿同蒙方一道，深化两国互信、友好、合作，推动中蒙全面战略伙伴关系迈上新台阶。

2月6日下午，国家主席习近平在北京人民大会堂会见来华出席北京2022年冬奥会的蒙古国总理奥云额尔登。新华社记者刘卫兵摄

习近平强调，中蒙双方要坚持相互尊重独立、主权、领土完整，相互尊重各自选择的发展道路，相互照顾彼此核心利益，始终牢牢把握中蒙关系发展正确方向。中方愿同蒙方保持高层交往，加强治国理政经验交流，不断丰富两国关系内涵。希望双方落实好两国政府联合声明，早出、多出实质成果。近两年中蒙抗疫合作可圈可点，“羊来茶往”传为佳话，加深了两国人民友好情谊。中方愿同蒙方继续开展抗疫合作，为蒙方抗击疫情、发展经济、改善民生提供支持和帮助。双方要倡导真正的多边主义，维护国际公平正义，维护地区和平稳定。

奥云额尔登转达呼日勒苏赫总统对习近平主席的亲切问候。他表示，中方克服疫情困难如期举办北京冬奥会，给世界增添了战胜疫情的信心。奥运会是人类和平与团结的象征，蒙方坚决反对将体育政治化。衷心感谢中方在蒙古国疫情最严重时期及时提供疫苗帮助。“黄金难换好邻居”，中国就是蒙古国用黄金也不换的好邻居。中国的发展强大带动世界更加重视亚洲的价值文化。蒙古国愿意搭乘中国发展快车，深化同中国合作。蒙方愿同中方密切对接蒙古国“新复兴政策”和“一带一路”倡议及中国“十四五”规划，将蒙中全面战略伙伴关系提升到新的水平，使蒙中关系成为邻国交往和国际关系的典范。

奥云额尔登还作为蒙古人民党主席再次热烈祝贺中国共产党百年华诞，预祝中国共产党二十大圆满成功，愿同中国共产党加强党际交往和治国理政交流。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加会见。

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