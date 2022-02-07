新华社美国圣迭戈2月5日电 通讯：虎园庆虎年——美国圣迭戈野生动物园举行中国春节庆祝活动

新华社记者高山

大红灯笼迎宾，写满新年愿望和祝福的红色卡片缀满入园步道两侧的“许愿树”……美国加利福尼亚州圣迭戈野生动物园虎园5日劲吹“中国风”。

2月5日，在美国加利福尼亚州圣迭戈野生动物园，一名参加庆祝活动的儿童悬挂自己的新年愿望卡片。新华社记者 高山 摄

这是位于圣迭戈县埃斯孔迪多市的圣迭戈野生动物园开园50年来首度举办春节庆祝活动。为期两天的庆祝活动期间，游客们除了在虎园观虎外，还有机会直接向动物专家求教老虎等珍稀动物的相关知识和保护计划。小朋友们则有机会领取好运红包、学习中国剪纸和灯笼制作技艺。

圣迭戈野生动物园的姊妹园——位于圣迭戈市的圣迭戈动物园也同时举办了相关活动。

圣迭戈野生动物园是美国西部著名的野生动物园，园内有超过300种、约3600只动物。圣迭戈野生动物园和圣迭戈动物园同属非营利机构圣迭戈动物园野生动植物联盟。

这是2月5日在美国加利福尼亚州圣迭戈野生动物园拍摄的挂满新年愿望卡片的“许愿树”。新华社记者 高山 摄

联盟总裁兼首席执行官保罗·巴里博尔特（中文名潘礼邦）和中国驻洛杉矶总领事张平5日共同主持了庆祝活动开幕式，并把各自书写的新年愿望卡片系在了一棵“许愿树”的树枝上。

潘礼邦向来宾们表达了新春祝福。他表示这些“许愿树”将会被长久种植在当地，象征着联盟与中方合作伙伴长久和深厚的友谊。

潘礼邦对于联盟与中方在大熊猫繁育及保护方面的长期合作表示自豪。大熊猫“白云”曾经在圣迭戈动物园生活长达23年，成为圣迭戈动物园的象征和圣迭戈这座美国西南滨海名城的“宠儿”。“白云”和其最后一只幼崽“小礼物”在2019年返回故乡中国，从此一直被圣迭戈民众所挂念。

2月5日，在美国加利福尼亚州圣迭戈野生动物园，圣迭戈动物园野生动植物联盟总裁兼首席执行官保罗·巴里博尔特（右二）和中国驻洛杉矶总领事张平（右一）为游客发放礼物。新华社记者 高山 摄

张平在现场致辞中感谢联盟举办别开生面的春节庆祝活动。这不仅可以让美国民众近距离感受虎的力量和活力，还能体会虎年的意涵。他回忆了圣迭戈动物园为“白云”和“小礼物”回国送行的生动场景，表示真切感受到美国人民对大熊猫的喜爱和对中国人民的友好感情。

许多游客在现场排队领取红包和中国驻洛杉矶总领馆赠送的北京冬奥会纪念品。一位领到“冰墩墩”的小朋友表示非常喜爱这个大熊猫形象的吉祥物。一位名叫亚历克斯的游客表示，能在虎园参加中国虎年春节活动非常开心，自己和女儿都感受到了新奇和美好的文化氛围。

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