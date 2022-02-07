新华社圣何塞2月6日电（记者范小林）哥斯达黎加6日举行4年一次的总统和立法大会选举，投票于当地时间6时正式开始。约350万哥选民将选举总统、两名副总统和立法大会57名议员。

根据哥最高选举法院公布的流程，投票将于当天18时结束。最高选举法院当晚将在投票结束后公布初步计票结果。

由于哥正处于新冠病毒奥密克戎毒株感染高峰，选民须在遵守防疫措施的情况下排队投票。5日，5万多名在海外的哥斯达黎加选民已在哥驻外机构投票。

本次大选共有25名总统候选人，是哥历史上总统候选人最多的一次。根据选前民调，支持率排第一的是来自中左翼政党民族解放党的前总统何塞·马里亚·菲格雷斯，排在第二位的是代表中右翼政党基督教社会团结党的前副总统利内特·萨沃里奥，两人的支持率分别为17%和12.86%。舆论认为，哥总统选举大概率需要第二轮投票决胜负。

根据哥斯达黎加法律，在第一轮投票中得票率超过40%的候选人将直接赢得总统选举。如果没有候选人获得40%以上的选票，则得票最多的两名候选人将在4月3日的第二轮投票中决出胜负。

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