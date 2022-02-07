新华社瓦莱塔2月6日电 通讯：马耳他“静园”热热闹闹贺新春

新华社记者陈文仙

锣鼓声阵阵，舞龙舞狮翻腾跳跃。6日，位于马耳他桑塔露琪亚市的中国古典园林“静园”里热闹非凡，洋溢着浓浓的节日气氛。

亭台楼榭，小桥流水，“静园”里浓郁的中国园林氛围与传统的舞龙舞狮表演相得益彰。公园里充满着欢声笑语，不时传来阵阵掌声，华侨华人与当地民众一起共庆农历虎年新春的到来。

在舞龙表演开始之前，中国驻马耳他大使于敦海和桑塔露琪亚市市长查梅茵·圣约翰用毛笔为舞龙点睛，金龙顿时“精神抖擞”，随着人们不停舞动，传达出浓浓的年味和美好的祝愿。

于敦海在活动现场为大家送上虎年祝福。他说，中国和马耳他今年迎来建交50周年，双方合作不断深入。希望通过双方的共同努力，将两国合作和交流推向更高水平。

圣约翰用中文祝贺大家虎年“虎虎生威”，并表示两国人民十分珍视彼此友谊，她祝愿正在举行的北京冬奥会取得巨大成功。

随后，舞狮表演的加入将活动推向高潮。长龙金狮翻腾跳跃，观众们跟着欢快的节奏鼓掌起舞，孩子们跟着跑动跳跃，人们举起相机纷纷拍照留影。

来自马耳他龙龟武馆的学员不仅带来了高难度的舞狮表演，还展示了中国武术。三十多名学员中，最小的年仅5岁，他们的表演一招一式，有模有样。11岁女孩卢卡说，她练习武术只有两个月。虽然武术很难，但她很喜欢，一定会坚持练下去。

活动主办方马耳他华联会副会长陈巨恒告诉记者，受疫情影响，去年的舞龙舞狮贺新春活动在线上进行。今年恢复线下活动，吸引了如此多观众，有些出乎意料。活动虽然在规模上有所限制，但传递给大家的浓厚年味没有减少。

“静园”于1997年7月在桑塔露琪亚市落成，成为当地民众休闲娱乐的好去处，也是中马两国人民相互交流、加深了解的一个重要平台。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)