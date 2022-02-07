新春佳节之际，中国驻多国使领馆向当地侨胞、中资企业员工、留学生代表等发放“春节包”，向他们致以新春问候。“春节包”里既有口罩、消毒湿巾等防疫物资，也有春联等春节主题的小纪念品。这份来自祖国的牵挂和祝福，让海外游子倍感温暖。

“‘春节包’让疫情下的寒冬不再冰冷。”中国在韩侨民协会总会会长王海军表示，收到“春节包”，让游子们深切感受到来自祖国的关爱。韩国大邱庆北华侨华人联合会会长肖娟表示，祖国送来的温暖，给大家带来了抗击疫情的信心与力量。

黑芝麻糊、杏仁饼、芋香酥、新春贺信……打开“春节包”，祖国的关怀与祝福随之而来。比利时法语鲁汶大学中国留学生张英晖说：“由于疫情，我已经两年没回国了。收到‘春节包’，内心十分温暖，感受到了祖国对海外学子的深深牵挂。”墨西哥国立自治大学留学生宋晓玉表示：“我已经多次收到祖国通过使馆发送的‘健康包’‘春节包’。我会努力学习，确保健康平安，今后报效祖国。”

在黎巴嫩的华侨阳楠女士说：“红红的中国结牵系着祖国的亲情和关爱。太暖心了！”南非玛菲肯市警民合作中心主任庄国功表示，疫情以来，祖国始终心系海外同胞，感谢祖国，祝福祖国国泰民安。

家住泰国曼谷的小朋友圆圆开心地抱着中国驻泰国大使馆送来的“春节包”，可爱的冬奥吉祥物让她爱不释手。清迈大学孔子学院院长助理窦体乾说，读着中国驻泰国大使馆写给在泰同胞的新年贺信，心中充满温暖……

巴西中国和平统一促进会的尹楚平表示，“春节包”融入了春节和北京冬奥会元素，既充满温暖的年味，又承载着人们对北京冬奥会共同的祝福。

在哈瓦那大学就读的中国留学生欧阳超凡收到中国驻古巴大使馆发放的“春节包”后说：“每逢佳节倍思亲，这些礼物让我非常感动，内心倍感温暖！”

匈牙利米什科尔茨大学孔子学院汉语教师王质纯说：“受疫情影响，我们无法回国与亲人团聚，‘春节包’不仅让我们感受到了祖国和亲人的牵挂与关爱，更增强了我们坚守岗位、抗击疫情的信心。祝福祖国繁荣昌盛，祝愿北京冬奥会取得圆满成功！”

（本报北京、首尔、里约热内卢、布鲁塞尔、开罗、曼谷、华沙、墨西哥城、约翰内斯堡2月6日电 记者王莉、马菲、吴杰、任彦、黄培昭、孙广勇、于洋、彭敏、闫韫明）

《 人民日报 》（ 2022年02月07日 15 版）

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