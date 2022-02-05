人民网墨西哥城2月3日电 （记者谢佳宁）可爱可亲的熊猫一家、风驰电掣的高山滑雪、敏捷娴熟的冰球运动、舞姿优美的花样滑冰……由中国驻墨西哥大使馆、墨西哥中国文化中心和墨西哥文化部文学艺术局合作举办的第八届“我想象中的中国”儿童绘画比赛1月27日举行线上开幕式，宣布自1月27日起，获奖作品连同北京冬奥会相关图像和视频，将在国立世界多元文化博物馆同步展出。

中国驻墨西哥大使祝青桥在致辞中表示，一幅幅充满童趣的作品表达了墨西哥儿童对2022年北京冬奥会的热切期盼和美好祝福。中墨两国将迎来建交50周年。少年儿童是中墨各自国家建设的未来，也是中墨友好事业的未来。站在中墨关系新的历史起点上，中国驻墨西哥使馆愿同墨西哥有关部门一道，继续携手开展丰富多彩的文化交流活动，精心培育、辛勤浇灌两国友好的希望种子，期待他们茁壮成长，成为推动中墨关系在下一个50年更加欣欣向荣、永续发展的中坚力量。

本届比赛以“2022年北京冬奥会”为主题，面向来自墨西哥城27所学校和艺术工作坊6岁至12岁学生，共征集到520幅作品，入围作品100幅。比赛分为公立小学和艺术工作坊两大类别，根据年龄和年级共分为六组，每组评选出一等奖1名、提名奖1名，共12名获奖作品。参赛者充分发挥想象力，绘制出熊猫、花样滑冰舞者、冰球运动员、滑雪运动员在北京参加冬奥的情景，仿佛将观众置身于北京冬奥选手竞技拼搏的比赛现场。1月25日，获奖儿童在家长的陪同下，前往墨西哥国立世界多元博物馆领取奖品和作品画册，并在展厅留影。

12岁的卡洛斯和9岁的爱德华多是亲兄弟俩，两人在今年比赛获奖前，已经连续参加了五届儿童绘画比赛，但是都没有得过奖。这次，得知自己的作品分别获得一等奖和提名奖，卡洛斯和爱德华多既激动又紧张。卡洛斯的作品以北京滑雪场为背景，描绘了各国滑雪运动员激烈的赛场竞技，解说员在一旁写有“北京2022”的房间里现场解说，媒体工作者们则架好设备认真拍摄，高空中还有直升飞机对现场进行实时转播，场面热闹非凡。卡洛斯很期待这次画展，希望更多人能看到他的作品。“我对中国的了解主要来自网络，虽然没去过中国，但将来有机会我想去长城逛逛”。卡洛斯说。

不同于哥哥较为写实的画画，爱德华多的作品是一副和蔼可亲的熊猫家族，以抽象动画反映了冬奥比赛现场。身穿28号红色队服的熊猫获得了本次冬奥比赛的冠军，正在台上领奖，他手举中国国旗，头戴小红帽，嘴角露出了满意的笑。他身后是熊猫亲戚们，得知熊猫获得了冠军，大家都很开心。“我想去中国看看真正的熊猫长什么样子，他们是濒危物种，我想去亲自保护他们。”爱德华多说。相比于哥哥用时一个星期左右完成作品，爱德华多自豪地介绍他只用了一天。卡洛斯和爱德华多的母亲贝蒂告诉记者，两个孩子已经学习绘画四五年了，参加这个比赛可以让他们更了解中国的历史文化，很有意义，以后也会继续支持两兄弟参加。

“我想象中的中国”儿童绘画比赛自2014年启动以来，已成功举办七届，共征集到5964幅参赛作品，入围作品1003幅，获得了当地师生和家长的热烈回应和积极参与。本次活动适逢北京冬奥会开幕和中墨建交50周年前夕，旨在当地儿童心中播撒希望的种子，使其展开想象的翅膀，发挥无限创意，“勾勒”对中国的想象和认识，“彩绘”中墨之间友好情谊，架起拉近彼此距离的桥梁。

墨西哥国立世界多元文化博物馆馆长格洛丽亚·阿尔蒂斯·梅卡德特表示，比赛给了墨西哥接受基础教育的学生，一个发挥无限想象力的机会。他们通过视觉艺术表达了自己对北京冬奥会的看法，这很了不起。“中国即将在虎年举办2022年北京冬奥会，我们将密切关注这一世界盛事，预祝北京冬奥会圆满成功。”墨奥委会主席玛丽亚·何塞·阿尔卡拉在讲话中说，今年适逢中墨建交50周年，中国也即将迎来北京冬奥会，墨西哥代表团已经出征。孩子们通过绘画比赛向北京冬奥表达美好的祝愿，他们的作品充满了欢乐、希望和团队合作的精神。“体育是合作的象征。我相信中墨将继续秉持奥林匹克精神，在其他各领域开展密切友好的合作关系。”

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