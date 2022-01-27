人民网讯 1月27日，由外交部澜沧江—湄公河合作中国秘书处、中国外文局《中国东盟报道》杂志、云南日报报业集团《湄公河》杂志社等单位联合评选的“中国参与澜湄及湄公河次区域合作2021年度十大新闻”在云南昆明正式发布。

经过严肃认真的评选，最终评选出中国参与澜湄及湄公河次区域合作的年度十大新闻，它们分别是：元首外交领航定向，开启构建周边命运共同体新篇章；六国高层往来密切，政治互信不断增强；澜湄六国携手抗疫，卫生合作阔步前行；中老铁路正式通车，互联互通纵深推进；经贸往来逆势上扬，产能合作提质升级；地方合作扬帆起航，机制发展增添动力；农业合作成果丰硕，农产品贸易再创新高；水资源合作乘风破浪，环境保护成效显著；民生合作惠及千家万户，坚定守护人民幸福；人文交流亮点纷呈，民心相通基础巩固。

外交部亚洲司梁建军参赞、云南省人民政府新闻办公室专职副主任赖勇以及老挝驻华大使坎葆·恩塔万、缅甸驻华使馆公使衔参赞杜欣玛泰、泰国驻华使馆公使衔参赞陈善意等嘉宾通过线上线下结合的方式出席活动并致辞。梁建军参赞在致辞中指出，刚刚过去的2021年，是澜湄与湄公河次区域合作极为重要的一年。面对国际地区风云变幻，中国与湄公河国家携手抗击新冠疫情，共同促进经济复苏，掀开次区域合作新的篇章，打造构建人类命运共同体成功典范。对于未来澜湄合作的发展，梁建军参赞提出三点建议：一是保持更高频率、更有成效的高层交往；二是促进更大体量、更高质量的经贸合作；三是推动更加密切、更高水平的人文交流。坎葆·恩塔万大使、杜欣玛泰公参、陈善意公参在致辞中对于2021年中国与湄公河国家的合作表示满意，希望在新的一年里能够继续加强合作，确保澜湄合作提质升级。赖勇副主任表示，云南是中国直接与湄公河国家接壤的省份，也是中国参与澜湄及湄公河次区域合作的重要和前沿省份，今后将一如既往地参与和支持澜湄和次区域合作。

与会嘉宾首先观看了年度新闻评选的视频短片，并听取了云南大学国际关系研究院院长卢光盛教授的讲解分析。在专家解读分享环节，来自澜湄合作中国秘书处、澜湄水资源合作中心、澜湄环境合作中心、澜湄农业合作中心、澜湄青年交流合作中心、《中国东盟报道》杂志、云南日报报业集团、南方电网云南国际有限责任公司等机构的代表以及南京大学中国南海研究中心、北京大学国际关系学院、外交学院亚洲研究所、全球湄公河研究中心等科研单位的专家学者对2021年度重大新闻进行了解读与分享，并围绕2021年度各领域的成就和经验、中国参与澜湄及湄公河次区域合作展望等议题开展深入研讨。

云南省政府外事办公室相关负责人、湄公河国家驻昆总领馆官员等出席了线下活动。活动现场还举办了Z世代澜湄青年新年祝福、“中老友好专列主题展”暨占芭文化市集、澜湄合作国际海报设计大赛优秀作品展示等活动，为发布仪式增添了节日的喜庆气氛。中国外文局国际传播发展中心、南方电网云南国际有限责任公司、云南省人民政府外事办公室为活动的举办提供了支持。

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