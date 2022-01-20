辛岳

1月17日，国家主席习近平在北京出席2022年世界经济论坛视频会议并发表题为《坚定信心 勇毅前行 共创后疫情时代美好世界》的演讲。这是习近平主席2022年参加的首场多边外交活动。

纵观习近平在世界经济论坛发表的三次讲话，无一不是在历史变局的重要关口回应时代之问，以中国智慧厘清历史前进方向上的迷雾，以中国方案引领全球治理的航向。

2017年初，世界经济全球化逆流暗涌，贸易保护主义、单边主义倾向抬头，贫富差距、南北差距等发展问题更加突出。经济全球化究竟是“阿里巴巴的山洞”，还是“潘多拉的盒子”？世界经济如何走出困境？

2017年1月17日，习近平直面经济全球化的“存废之争”，在世界经济论坛2017年年会开幕式上发表题为《共担时代责任 共促全球发展》的主旨演讲，发出中国支持经济全球化的历史强音：“面对经济全球化带来的机遇和挑战，正确的选择是，充分利用一切机遇，合作应对一切挑战，引导好经济全球化走向。”

时隔四年，新冠疫情为世界提出新的课题：什么是21世纪的多边主义？如何践行真正的多边主义？

2021年1月25日，习近平在世界经济论坛“达沃斯议程”对话会上发表题为《让多边主义的火炬照亮人类前行之路》的特别致辞，明确21世纪多边主义的内涵，指明多边主义的“真伪之辨”，为全球发展开出中国药方：“世界上的问题错综复杂，解决问题的出路是维护和践行多边主义，推动构建人类命运共同体。”这一论断与四年前“要坚持多边主义，维护多边体制权威性和有效性”的主张相呼应。

时间来到2022年，百年未有之大变局与世纪疫情交织叠加，世界进入动荡变革期。经济复苏不确定因素增多，发展鸿沟、免疫鸿沟日益扩大，人类面临前所未有的挑战。

如何战胜疫情？如何建设疫后世界？理解历史潮流“顺逆之道”，后疫情时代的世界期待中国智慧。在1月17日的演讲中，习近平的回答掷地有声：“我们要在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展。”

为此，习近平提出四点中国主张：携手合作，聚力战胜疫情；化解各类风险，促进世界经济稳定复苏；跨越发展鸿沟，重振全球发展事业；摒弃冷战思维，实现和平共处、互利共赢。同时他郑重阐明中国态度，中国将坚定不移推动高质量发展，坚定不移推进改革开放，坚定不移推进生态文明建设。

习近平从历史和哲学的高度出发，再次深刻阐述了中国对经济全球化和多边主义的观点：经济全球化是时代潮流，大江奔腾向海，总会遇到逆流，但任何逆流都阻挡不了大江东去；各国要坚持真正的多边主义，坚持拆墙而不筑墙、开放而不隔绝、融合而不脱钩，推动构建开放型世界经济。

习近平的演讲振奋人心，反映了各国人民对摈弃冷战思维、和平发展的共同期盼，为国际社会团结抗疫、世界经济稳定复苏指明方向。世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布认为，习近平主席的演讲对推动疫情下全球合作具有里程碑意义，对话与合作是实现人类和平繁荣的唯一途径。

中国始终站在历史正确的一边，站在国际公平正义一边。从经济全球化、多边主义、再到历史潮流，面对风云激荡的国际形势，习近平三次在世界经济论坛发出中国声音，不变的是胸怀天下、命运与共的大国担当。面对深刻而宏阔的时代之变，习近平再度阐述中国主张，必将助力国际社会凝聚共识，为携手共建后疫情时代美好世界提供重要遵循。

(责编：崔译戈、常红)