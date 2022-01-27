谢莹

四年前，19岁的佩林·拉丰凭借在女子自由式滑雪雪上技巧比赛中的出色表现为法国队斩获平昌冬奥会首枚金牌，这名出生于比利牛斯山脚下的法国女孩由此进入大众视野。四年后，已完成雪上技巧项目大满贯的她即将第三次出战冬奥会——2022年北京冬奥会！

把全部精力放在提升专业水平上

尽管四年来已参与各大国际赛事，但是佩林·拉丰这位老将本赛季并不是一帆风顺。2021年12月中旬参加位于法国阿尔普迪埃兹世界杯雪上技巧单人项目时，她在起跳后出现失误摔在赛道上，导致背部受伤，仅获第六名，不得不放弃次日的双人赛。“那场比赛恰逢法国主场回归，我太想表现得好一点，可是注意力也不由得被周围环境分散了。”她回忆道。

此时距离北京冬奥会开幕剩下不足两个月的时间。在短暂休息和积极调整心态后，佩林·拉丰开始心无旁骛地加强滑雪速度和起跳技巧等方面的训练，专注于专业技能的提高上。天道酬勤，所有的努力换来了今年1月份四次参赛四次站上领奖台的佳绩，帮她牢牢锁定北京冬奥会的入场券。

我不担心疫情对比赛的影响

当前世界范围内疫情形态依旧严峻，冬奥前最后一场赛事结束后，佩林·拉丰在休整期时刻注意个人防护，出行和运动都避免去人多的地方，以防在最后关头感染新冠。

佩林·拉丰表示，在听说北京冬奥组委会采取的闭环管理政策后，她并不很担心疫情的影响。她还呼吁所有参赛运动员都要严格遵守奥组委的防疫规定，坚持戴口罩、配合防疫工作，确保赛事的顺利进行。

我对中国的赛道充满信心

雪上技巧项目是指选手顺着布满雪包的陡坡线路上进行回旋动作、空中动作以及滑降速度的比赛，需要滑雪者有纯熟的转弯技巧并保持较快的速度，相应对赛道的要求也很高。

在接受人民网采访时，佩林·拉丰坦言：“早年来中国比赛时，赛道确实不尽如人意。但2020年再次来中国时，我发现无论是赛道还是场馆设施都得到了巨大的改善，现在我对中国的赛道充满信心。”

希望中国的观众能为我加油！

作为上届奥运会冠军，本次能否成功卫冕并未对佩林·拉丰造成额外压力，她表示冬奥会是最高等级的冰雪盛事，所有参赛运动员都希望能在赛场上展现自己最优秀的一面，至于能否取得奖牌并不是最重要的。

“对我而言，能够重回奥运赛场、站在北京冬奥会的赛道上已经是非常令人高兴的事了。我只想尽力发挥出最佳水平，无论比赛结果怎样我都会接受。当然如果没有达到我的预期，说明有更优秀的选手出现。”佩林·拉丰如是说。

为防止可能出现的新冠肺炎疫情传播和保证参赛各方安全，此次冬奥会不面向境外观众售票。佩林·拉丰虽然遗憾亲友团不能到现场观赛，但也表示理解。在谈及对北京冬奥会有何期许时，她笑着答道：“我希望中国的观众能为我加油鼓气！鼓舞士气对运动员们来说非常重要。”

2岁开始滑雪，15岁站上国际赛道，19岁登上平昌冬奥会最高领奖台，23岁实现雪上技巧大满贯，佩林·拉丰的冰雪征途还在继续，期待她在北京2022冬奥会上的精彩表现。

(责编：高歌、常红)