人民网北京1月19日电 （高歌）1月18日，由中国人民大学重阳金融研究院（人大重阳）主办，中国人民大学全球治理研究中心、中国人民大学中美人文交流研究中心、巨丰金融研究院承办的2022宏观形势年度论坛在京召开。

本次论坛的主题是“竞合·先见·发现：2022年中国与世界”。多位顶级专家学者、行业领军人物及首席经济学家齐聚一堂，共同解读当下宏观形势，把脉2022年世界经济形势与中国发展。会议发布《合作突围：美、中及全球经济解“困”之道》报告，为全球经济突围提供解决之道。

外交部副部长乐玉成发表主题为《变乱交织的世界与勇毅前行的中国外交》的开幕特别演讲。乐玉成表示，2021年是充满危机和挑战的一年，整个世界可谓变乱交织、乱象丛生。去年一开年就发生美国国会山“大沦陷”，特朗普支持者暴力冲击美国会大厦，美式民主自由乱成了一地鸡毛。随后全世界目睹美军喀布尔“大溃败”，给阿富汗留下一片混乱和动荡，美式“民主改造”再遭失败。

他表示，这次岁末年初，多国疫情又一次“大失控”，美单日新增确诊病例最高峰冲破150万，目前累计死亡85万人，各大医院疲于应对。世界经济面临40年来最严重的“大通胀”，美欧等国物价“涨”声一片，供应链既阻且断，老百姓叫苦不迭。这些世界乱象既是天灾，更有人祸，特别是个别国家“有病乱治”“内病外治”，导致问题雪上加霜，危机愈演愈烈。

乐玉成指出，摆脱乱局的根本出路在于构建人类命运共同体。这一重大理念清晰回答了“世界怎么了、我们怎么办”的时代之问，成为中国引领时代潮流和人类文明进步方向的鲜明旗帜。即将开幕的北京冬奥会将奏响“一起向未来”主旋律，也将为构建人类命运共同体增添浓墨重彩的新乐章。

中国人民大学重阳金融研究院首席经济学家、全球治理研究中心首席专家廖群发布主题报告《合作突围：美、中及全球经济解“困”之道》。廖群认为，当今全球经济、美国经济、中国经济均面临着不同的“困”局，中美经贸关系不应脱钩，而应当合作性“再挂钩”。站在当前节点，美国经济正面临四重矛盾，危机渐行渐近：一是经济结构性问题日益凸显，二是宏观经济政策掉入“刺激陷阱”，三是近年来的政策偏差、补救或纠正面临多重两难，四是金融经济危机与政治社会危机互相推动，渐行渐近；中国经济转型升级任务艰巨；世界经济也正面临滞涨风险。面对众多“困”局，中美两国只有选择合作，才能实现突围，只有中美两国在经贸领域合作性地“再挂钩”，才能解开各方“困”局，尤其是美国经济的困境，才能使得中国、美国及全球经济都重回经济正常增长的发展轨道上来。

随后，论坛开展主题为“2022机遇与挑战”的主旨演讲。下午举行了主题为“ESG在中国”的专题分论坛。

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