中国驻乌克兰大使范先荣致辞。人民网记者 谭武军摄

人民网基辅1月19日电 （记者谭武军）1月18日，中国驻乌克兰大使馆举行中乌建交30周年招待会。乌内阁部长涅姆琴诺夫、乌副外长谢尼克、乌总统办公厅副主任西比卡、乌农业政策和粮食部部长列先科、国家广播电视委员会主席纳里瓦伊科、经济部副部长兼乌贸易谈判代表卡奇卡、教科部副部长什库拉托夫、文化政策信息部副部长丘耶娃、边防总局局长杰伊涅科、食安署署长马卡列茨卡娅、乌国家科学院院长扎戈罗德尼、乌“人民公仆党”主席舒里亚克、乌“人民公仆党”议会党团主席阿拉哈米亚、乌“反对派平台—为了生活党”主席博伊科、乌“祖国党”副主席涅梅利亚、乌议会外委会主席梅列什科、工商会会长奇日科夫以及乌有关部委、院校、研究所、智库等各界代表出席。

中国驻乌克兰大使范先荣在致辞中表示，中乌建交30年来，两国关系不断取得新的发展，合作领域不断拓展和深化，已相互成为对方的重要战略伙伴。中国成为乌最大的贸易伙伴国，乌成为中国进口玉米、葵油和葵粕的第一大贸易国。去年7月，习近平主席与泽连斯基总统首次通话，就两国关系进一步发展达成许多共识，为两国关系指明了方向。乌克兰是中国的朋友和伙伴，两国人民历来相互友好，中方将始终坚定地发展同乌的友好合作关系。

涅姆琴诺夫部长宣读什梅加尔总理的贺信。什梅加尔在贺信中高度肯定两国关系取得的成就，祝愿双方以建交30周年为契机，推动中乌关系不断取得更多更好成果，并祝福北京冬奥会圆满成功。

阿拉哈米亚主席和谢尼克副部长也分别致辞，对中乌建交30周年表示热烈祝贺，相信两国关系在已有良好发展的基础上，将继续挖掘潜力，发挥独特优势，迎来更加美好的明天。

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