活动组织者向老侨领发放“春节包”。人民网记者 任彦摄

人民网布鲁塞尔1月18日电 （记者任彦）一起向未来 、共迎中国年 、同圆冬奥梦。当地时间1月18日下午，“浙里有爱·四海迎春”慰侨活动在比利时首都布鲁塞尔举行。中国驻比利时大使曹忠明发来贺信。

活动由浙江省侨办、浙江省侨联、比利时浙江籍侨团抗疫联盟等机构共同主办，得到中国驻比利时大使馆的大力支持。活动准备了700份“春节包”，其中100份由中国驻比利时大使馆提供。“春节包”里有食品和防疫物资等。慰侨对象主要是浙江籍老侨领、困难侨胞、留学生及其他地方的侨胞代表。

“这浓浓的乡情和关怀，温暖着我们每个侨胞的心。在我们最艰难和无助的时候，祖国和人民没有忘记我们，一直在关心和帮助我们，祖国是我们侨胞最坚定的靠山。”比利时浙江籍侨团抗疫联盟主席朱海安在致辞中表示，“新冠肺炎疫情暴发以来，浙江省侨办侨联对我们浙江籍侨胞嘘寒问暖，一次又一次给我们送来口罩、中药和健康包。再次感谢浙江省侨办侨联、中国驻比利时大使馆对我们侨胞的关怀和支持。”

曹忠明在贺信中说，新冠肺炎疫情已持续两年，国内亲人始终牵挂着海外侨胞的冷暖安危。这次新春慰侨活动再次向广大旅比侨胞传递了国内亲人的温暖关怀，彰显了同舟共济、守望相助的同胞情谊。希望大家在虎年里秉持奥运精神，不惧挑战、团结进取、如虎添翼，一起向未来。

“山水不隔爱，中华一家亲。”领到“春节包”的老侨领何晓耀对人民网记者说，“春节包”里装的不仅仅是一份节日礼物，更是来自祖国的关爱之情，在疫情期间，这份关爱尤其珍贵，让海外侨胞感受到温暖，增强了战胜疫情的信心。在新春佳节来临之际，祝伟大祖国繁荣昌盛，人民幸福安康！祝北京冬奥会圆满成功！

慰侨活动结束后，出席活动的比利时华侨华人代表通过这一难得的线下相聚机会，共同向北京冬奥会送上美好的祝福。

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