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中国第二批赴阿卜耶伊维和直升机分队完成首次空中巡逻任务

2022年01月19日08:42 | 来源：人民网-国际频道
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联阿安全部队军事观察员在直升机上拍摄。维和直升机分队供图
联阿安全部队军事观察员在直升机上拍摄。维和直升机分队供图

人民网喀土穆1月18日电 （记者苏航）当地时间1月17日，中国第二批赴阿卜耶伊维和直升机分队1架米-171中型多用途直升机搭载4名联阿安全部队军事观察员，顺利完成首次空中巡逻任务。

任务下达后，我维和直升机即刻召开作战会，认真分析了联阿安全部队提供的相关信息，研判风险等级、制定应对措施、加强机组力量、确定航线计划，立即开展此次飞行任务。此次任务共航行2小时，303公里，详细侦察了任务区周边的9个任务点。

联阿安全部队情报处处长桑迪普介绍说：“此次任务覆盖了地面巡逻部队无法到达的区域，详细定位了当地各部族和任务区周边未经授权的武装力量的详细位置，全面创建了任务区对周边区域的形态感知，进一步增强了当地人民对联阿安全部队维持和平行动的信心。”

中国第二批赴阿卜耶伊维和直升机分队机长谢相乾表示：“此次空中巡逻任务，使分队遂行海外维和任务能力得到进一步锤炼和提升。随着任务逐步增多，新、难、险、重特点更加明显，我们一定要加强研究、认真准备，全力以赴、确保安全，在联阿安全部队推动和平进程中贡献出更多的中国力量。”

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(责编：王禹蘅、常红)

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