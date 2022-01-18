卢沙野大使亲切慰问在法冬奥集训队成员。人民网记者 刘玲玲摄

人民网巴黎1月18日电 （记者刘玲玲）17日下午，中国驻法国大使卢沙野通过视频连线的方式，向在法冬奥国家集训队送去问候，并同主教练及运动员们进行了亲切、友好的交流。来法参加自由式滑雪世界杯赛的自由式滑雪坡面障碍技巧及大跳台国家集训队和跨界跨项自由式滑雪坡面障碍技巧及大跳台国家集训队两只队伍参加了视频连线。

卢沙野表示，这段时间集训队辗转于欧美各国，经受着第五波疫情带来的精神压力和车马劳顿带来的巨大疲惫，还要保持高强度高水平的比赛和训练，每一天都是对意志品质的极限考验。北京冬奥会即将拉开帷幕，舞台已经准备就绪，衷心祝愿所有运动员都能够在北京冬奥会发挥出自己的最高水平，敢于拼搏，不留遗憾，勇创佳绩，为国争光！

卢沙野说，两支队伍的运动员基本都是年轻的00后，青春无限，活力四射，代表了中国当代年轻人自信阳光、积极进取的美好形象。他勉励运动员们以家门口的奥运为舞台，一方面努力展示冬季运动的独特魅力，吸引更多青少年参与其中，带动群众体育和全民健身不断发展；另一方面积极做传播友谊的使者，向各国运动员以及全世界观众进一步展现当代中国的青春风采，以体育为桥梁，不断促进中外青年交往和人文交流，让外国民众更加立体全面地认识中国。

自由式滑雪坡面障碍技巧及大跳台国家集训队代表主教练白川大助表示，十分感谢大使和使馆对集训队的支持和问候。这次在法国参加比赛，成功获得了北京冬奥会的入场券，希望再接再厉，在冬奥会上取得更好的成绩。

据媒体报道，在1月10日刚刚结束的自由式滑雪世界杯美国猛犸山站女子双板滑雪坡面障碍技巧决赛中，中国选手杨如意和杨硕瑞分别排名第六和第十。在视频连线时，杨硕瑞代表集训队运动员感谢中国驻法大使和使馆的支持，让大家感受到祖国的温暖，自己将带着祖国和大家的期望继续努力，一步一个脚印，在冬奥会上努力拼搏，为祖国增光添彩。

跨界跨项自由式滑雪坡面障碍技巧及大跳台国家集训队运动员何金博表示，这次冬奥集训和比赛，历经奥地利、西班牙、美国等多个国家，最后落足法国。在与法国运动员的交流训练中，他感到受益匪浅。他将带着大家的嘱托努力拼搏，为中法友谊贡献自己的一份力量。

据了解，北京冬奥会期间，大跳台比赛在北京赛区的首钢滑雪大跳台进行，其余小项在张家口赛区的云顶滑雪公园进行，共产生13枚金牌。自由式滑雪大跳台是北京2022年冬奥会7个新增设项目之一。中国自由式滑雪坡面障碍技巧及大跳台国家队、跨界跨项自由式滑雪坡面障碍技巧及大跳台国家队将参加冬奥会自由式滑雪大项下坡面障碍技巧和大跳台小项比赛。

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