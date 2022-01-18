人民网记者 吴思萱

阿根廷驻华大使牛望道。人民网记者 吴思萱摄

“阿根廷是拉美为数不多拥有冬季比赛场地的国家之一，拥有世界一流的滑雪中心，冬季运动深受阿根廷人喜爱。阿根廷独特而优质的滑雪条件，每年都吸引着来自巴西等拉美其他国家的滑雪爱好者。”阿根廷驻华大使牛望道在接受人民网专访时十分自豪地介绍道。

牛望道本人也是冬季运动爱好者和冬奥会的关注者。“我与家人在阿根廷经常滑雪，也一直想让儿子在中国学习滑雪。我爱看冬奥会的滑雪和滑冰类比赛，我很喜欢中国运动员武大靖。”他说。

“中国高效的冬奥筹备工作令人惊叹”

牛望道高度评价北京冬奥会的筹备工作。他赞扬：“中国以最好的方式筹备冬奥会，我相信北京冬奥会定能成功举办。”

牛望道在采访中分享了他的见闻：“我参观过很多冬奥会设施，如即将举行开幕式的鸟巢、张家口主赛场、奥运村和配套的高铁等，令人赞叹。国家跳台滑雪场形似中国的‘如意’，把传承千年的中国哲学融入到建筑设计中，又与当地环境和谐共生，这是一个有趣的细节。”

他认为，这些基础设施不仅仅是为本届冬奥会服务，还将对当地人民的生活产生长远影响。对未来冬奥遗产发挥的作用，他充满信心：“这些赛场、设施和其他后勤保障，我相信有很多都会在赛后保留下来并造福人民。”

牛望道表示，中国高效的冬奥筹备工作令人惊叹，展现了中国在基础设施建设上的强大实力。“还记得疫情暴发后，在短短几天内就拔地而起的武汉火神山医院和雷神山医院，以及我到过的中国其他20多个省份都有非常发达的基础设施。我认为，这些基础设施就是推动中国发展的关键所在。”他说。

牛望道指出，阿根廷看到中国在历届气候变化峰会上的积极表现，了解中国碳达峰和碳中和的目标，十分赞同中国减少碳排放的政策和举措。他称赞：“我非常赞赏张家口主赛场使用可再生能源来开发和维护基础设施的做法，处处贯彻环保理念，将‘绿色办奥’作为设计和规划张家口赛区的核心要素。”

在他看来，奥运会的影响不止于运动领域，还能充分挖掘旅游等相关领域的潜力。张家口高质量的冬季运动设施和一流的配套服务，将促进冰雪旅游的发展，为“冰雪经济”带来更多可能性。他讲到：“冬奥会的举办创造了更多冬季运动设施和场地，让越来越多的中国人参与到冰雪运动中，为‘冰雪经济’的发展注入新的动力。”

“体育合作将成为未来阿中合作的主要内容”

采访中，牛望道介绍了阿根廷参与本届冬奥会的概况。他说：“阿根廷从一开始就支持中国举办冬奥会，在体育部长发表支持声明后，很快组建了一个重要代表团，共约20名官员和运动员。”阿根廷在本届冬奥会上将参加高山滑雪、越野滑雪、速度雪橇、单板滑雪等项目。他强调：“我很高兴阿根廷组建了优秀的代表团，也期待阿根廷运动员在北京冬奥会上的精彩表现。”

牛望道强调，阿根廷高度重视冬奥会和阿中两国的双边关系。他谈到：“阿根廷总统阿尔韦托·费尔南德斯已确认接受中国邀请，将与其他领导人一起出席北京冬奥会开幕式。”

2022年2月将迎来阿根廷和中国建交50周年。牛望道表示，阿中关系发展稳定，合作前景广阔。他指出，中国是阿根廷第二大贸易伙伴和主要投资者，中国与阿根廷具有较强的经济互补性。“中国规划足球发展，阿根廷拥有优秀的足球运动员和技术教练。阿根廷正努力将足球学校带到中国，并开展长期足球训练工作，这是一个非常强的合作点。这也将在未来扩展到冬季运动等领域。阿根廷有优质的滑雪中心，但缺乏很多基础设施，而这恰恰是中国的优势。体育合作将成为未来阿中合作的主要内容。”他肯定地说。

“目前，阿根廷的肉类、红酒、海鲜、水果、乳制品等高价值优质农产品逐渐走上了中国人的餐桌。未来，阿根廷将进一步扩大对华出口，在农业食品领域继续深化合作。此外，中国在可再生能源领域的技术开发和创新方面处于领先地位，在阿根廷开展相关合作颇具优势。”他补充道。

牛望道透露：“阿根廷已决定加入‘一带一路’倡议，总统访华期间将与中方领导人展开会晤。”他表示，阿总统访华将推动两国在科技、数字产业、基础设施、文化、体育、旅游等多领域的交流合作，进一步实现两国的合作共赢，期待双边关系迈上新台阶。

“坚决反对将奥运会政治化”

牛望道指出：“团结、合作、相互理解是奥运精神所在。奥运比赛中的合作精神促进交流互动，增进相互了解。各国代表团和参赛运动员在奥运会上直面挑战、开展交流、分享经验，这就是超越个人比赛的奥运魅力。”在他看来，奥运会凝聚奥组委和主办国的努力，汇聚世界各国人民的目光；奥运会不仅是个人竞技的时刻，也是加深相互关系的桥梁，更是见证国家发展的舞台。

牛望道表示，通过奥运会，世界看到中国体育事业的崛起和发展，令人震撼。“阿根廷始终重视奥运会，保持参与奥运会的传统，也非常支持中国举办本届冬奥会。”他说。

牛望道强调：“阿根廷坚决反对将奥运会政治化。奥运会是一项具有全球共识的赛事，与各国政治立场无关，将体育赛事政治化是绝对错误的。这种行为只能体现一些国家自身的‘双标’。体育赛事是相互交流和尊重差异的舞台。阿根廷始终支持中国举办北京冬奥会，反对将奥运会政治化。”

他认为，后疫情时代，各国更需要团结合作，任何国家都不可能独善其身，任何国家都不得凌驾于他国之上。“中国在全球抗击疫情中始终展现了团结精神，践行人类命运共同体理念。阿根廷愿同中国一道，努力构建和谐、平等的国际多边体系。”

(责编：王禹蘅、常红)