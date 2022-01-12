研讨会参会嘉宾合影。人民网 裴埈基摄

人民网首尔1月12日电 （周玉波、曹翔宇）1月12日下午，中韩绿色发展与企业担当研讨会在韩国首尔圆满落幕。此次研讨会由人民网韩国公司、中国光大银行首尔分行共同主办，韩国环境部、韩国中国商会、中关村驻韩国联络处协办，以线上线下结合的方式举行，中韩各界300余名嘉宾参会。

此次研讨会旨在集聚各方资源，充分调动企业参与绿色发展的积极性，在中韩两国广泛传播绿色、可持续发展理念。邀请了中韩两国政府机构、行业专家、企业高管，就中韩绿色发展领域的政策规划及国际合作、最新发展形势、企业实践、绿色金融等热点内容，进行政策解读及实践案例分享。研讨会严格执行韩国防疫部门保持社交距离等安全办会的相关防疫规定举办。

此次研讨会由韩国中国商会会长罗建榕主持。中国驻韩国大使邢海明、韩国2050碳中和委员会委员长尹顺真为本次活动视频贺辞。

邢海明表示，面对日益严峻的生态环境和气变挑战，绿色发展已成为各国的重要共识，也是必然选择。中韩两国地理位置相近，发展理念契合，产业链深度融合。绿色经济有望成为两国下阶段务实合作的重要增长点，也可成为两国共同开展第三方合作的重点领域。

尹顺真提到，2021年11月，《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方大会（COP26）在英国格拉斯哥闭幕，为应对气候危机，全世界一起参与到这场“绿色环保奥运会”中。现在正是我们大家为共同获得“低碳环保金牌”而齐心协力的时刻。

在此次研讨会的主旨发言环节中，清华大学绿色经济与可持续发展研究中心主任钱小军以“中国绿色发展的目标、政策与企业责任”为主题，就中国绿色发展的双碳目标及追求高质量发展的双碳经济政策体系两点进行主旨发言。韩国2050碳中和委员会国际合作分委员会委员长朴德泳以“韩国为实现碳中和作出的努力”为主题，对韩国应对气候变化的政策及实践方案作了介绍。

在此次研讨会的案例分享环节中，中韩企业代表们围绕“中韩绿色发展政策及合作前景、企业如何践行绿色发展责任”这一主题，详细介绍了各自的实践作法和经验，展现了企业对绿色发展与生态环境保护的贡献与担当。参会嘉宾一致认为，中韩双方有必要加强在绿色可持续发展方面的政策互鉴及沟通，共同为全球低碳转型贡献亚洲力量。

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