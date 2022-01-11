新华社南京1月11日电 1月11日，国务委员兼外长王毅在江苏无锡会见海湾阿拉伯国家合作委员会秘书长纳伊夫。

王毅说，中海双方都是重要的稳定性力量，面对百年变局和疫情冲击造成的不确定性，我们应携手为地区和平安定和世界和平发展发挥更积极作用。

纳伊夫表示，中国是海合会重要的战略伙伴和最大的贸易伙伴。海合会高度赞赏中国在国际和地区事务中的重要影响和积极作用，对双方关系未来充满期待。

双方一致认为，中海建立战略伙伴关系条件已经成熟，将加快推进这一进程。一致同意尽快召开第四次中海战略对话，共同制定并签署今后三年战略对话行动计划。一致同意尽快完成中海自贸协定谈判。

同日，王毅同巴林外交大臣扎耶尼在无锡举行会谈。

王毅表示，在两国元首战略引领下，中巴关系稳步健康发展，务实合作取得积极成果。感谢巴林在涉及中方核心利益和重大关切问题上的坚定支持。中国愿做巴林长期、可靠的战略伙伴，将根据巴林需要继续提供疫苗，鼓励更多有实力的中国企业赴巴林投资兴业。

扎耶尼说，巴林反对将人权问题政治化，支持中方办好北京冬奥会，高度赞赏中方提出的关于实现中东安全稳定的五点倡议。

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