新华社华盛顿1月10日电（记者谭晶晶）美国马里兰大学医学中心10日发布消息说，医学专家已为一名美国男性心脏病人成功进行了一项特殊的移植手术，将经基因改造的猪的心脏移植入其体内，属全球首例。这名男子在手术3日后情况良好。

马里兰大学医学中心说，专家此前对这名57岁、名叫戴维·贝内特的男子会诊后，认为他的病情不适合接受传统的心脏移植手术，而他的心脏病病情又非常紧急，心脏移植是挽救其生命的最后希望，最终专家团队获得美国监管机构紧急授权以及病患同意后，开展了这项手术。

据介绍，这名病人在位于美国巴尔的摩的马里兰大学医学中心接受了这项手术。移植手术中使用的猪已经过基因改造，其中包括“敲除”会引起人类排异反应的基因，以及一个特定的基因以预防移植入人体的猪心脏组织过度成长。

该中心表示，这项移植手术首次展示了一个经过基因改造的动物心脏移植入人体后，能像人的心脏一样发挥作用，并且身体不会马上对这个动物心脏产生排异反应。

《纽约时报》的报道说，贝内特7日接受手术后，在最关键的48小时里没有发生任何异常。他目前仍需连接着医疗仪器，医生仍在密切监测贝内特身体是否出现排异反应，还为贝内特使用了一种抑制人体排异反应的试验性新药。

报道援引研究人员的话说，希望类似这样的手术未来可以为50多万等待肾脏或其他器官移植的美国病人带来希望，但这类手术在广泛应用前也需要克服很多障碍，包括人体排异反应。

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