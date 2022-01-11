新华社迪拜1月11日电 专访：迪拜世博会在中阿间架起友谊桥梁——访中国驻阿联酋大使倪坚

新华社记者吴中敏 苏小坡 闫婧

迪拜世博会中国国家馆馆日活动10日在阿联酋迪拜世博园区举行。中国驻阿联酋大使倪坚接受新华社记者专访时表示，迪拜世博会在中阿间架起友谊的桥梁，阿联酋各界高度评价中国馆，认为中国馆“构建人类命运共同体——创新和机遇”的主题与阿联酋锐意创新的国家精神吻合，与疫情之下化危为机的命题契合，与全人类携手共克时艰的大势贴合。

倪坚指出，去年10月1日，中国馆举行隆重开馆仪式，阿联酋副总统兼总理、迪拜酋长穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆等阿高级官员赴中国馆出席活动，体现阿联酋政府对阿中关系和中方参与迪拜世博会的高度重视。

他表示，迪拜世博会是在中东地区举办的首届世博会，为共商“后疫情时代”经济社会可持续发展和全球治理提供了重要平台。迪拜世博会不仅促进文化交流、商业活动，还在中阿间架起友谊的桥梁。

倪坚说，阿联酋教育部长侯赛因到访中国馆时，在大熊猫生态保护主题展区前驻足良久，深情感慨中国在生态保护方面富有远见，在付出艰辛努力后收获可喜成效，期待有朝一日大熊猫作为传播两国友谊的使者到阿联酋来，让阿联酋的大小朋友们在家门口与中国国宝近距离接触。

谈到中阿两国在各领域的合作，倪坚说，阿联酋与中国的合作程度深、领域广、成果实。新冠疫情暴发以来，中阿合作开展全球首个新冠灭活疫苗三期国际临床试验，中阿在联防联控、信息共享、疫苗研发、医药卫生等领域开展高效合作，两国医疗专家多次举行视频会议，分享、交流诊疗和防控经验。

倪坚表示，中方大力支持阿联酋全民疫苗接种计划，帮助阿联酋提高疫苗接种率。阿方也积极配合中方在迪拜设立“春苗行动”中国公民接种点，为维护海外中国公民健康作出重要贡献。

倪坚说，阿联酋是中国推进“一带一路”建设的重要合作伙伴。中国企业在太阳能、风能等清洁能源领域具有国际领先水平，阿联酋具备发展光伏发电产业的天然优势，两国合作拥有广泛空间。中阿将继续在新能源领域密切合作，实现“后石油时代”优势互补，更多更好惠及两国和世界人民。

他指出，以“百校教中文”项目为龙头的阿联酋中文教学蓬勃发展，至2021年底阿开设中文课程学校数量增至143所，学生超过4.5万，占阿公立学生总数的15%，“中文热”持续升温，越来越多的阿联酋孩子学习中文、喜爱中国。

倪坚表示，展望未来，无论是在能源、基础设施、教育、文化等传统领域，还是在人工智能、数字经济、基因技术、医疗卫生、现代农业等前沿领域，中阿两国都具有巨大合作潜力。中阿关系“百年大计”必将不断创造新的辉煌。

(责编：王禹蘅、杨牧)