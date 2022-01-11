新华社努尔苏丹1月11日电（记者张继业）哈萨克斯坦总统托卡耶夫11日签署总统令，任命阿里汗·斯迈洛夫为新一任总理。托卡耶夫当天还宣布了一揽子改革措施，涉及政治、安全、经济等多个领域。

哈萨克斯坦议会下院当天举行全体会议，审议并通过了托卡耶夫提交的由斯迈洛夫出任新一任总理的提案。随后，托卡耶夫签署总统令，正式任命斯迈洛夫为总理。斯迈洛夫曾历任哈财政部副部长、统计局局长、总统助理等职务。2019年2月，斯迈洛夫被任命为第一副总理兼财政部长。

据哈通社消息，托卡耶夫当天还宣布了一揽子改革措施。在安全领域，哈萨克斯坦将重组武装力量、执法部门和国家安全机构，推动执法系统改革，打击宗教极端主义，最大限度保护公民、维护宪法秩序和国家主权；在政治领域，将加强政府同民众之间的直接对话，议会议员及各级政府官员将暂停涨薪；在经济领域，托卡耶夫责成政府制订2022年行动计划、研究出台系统性防通胀措施、稳定金融和外汇市场并恢复投资者信心。

托卡耶夫当天在议会下院全体会议上还宣布，集体安全条约组织（集安组织）维和部队的任务已完成，维和部队将在两天后开始分阶段撤离哈萨克斯坦，撤离过程将不超过10天。

新年伊始，哈西南部曼吉斯套州多地液化气价格大幅上涨，引发哈部分城市民众集会抗议。托卡耶夫5日接受政府辞职，并主持召开社会经济形势会议，通过多项稳定物价措施。政府成员则继续履行职责，直至新政府组成。但部分地区骚乱持续，多地出现骚乱者冲击政府机构、攻击警察等情况。集安组织6日说，应托卡耶夫请求，该组织决定在哈短期部署维和部队。随后，集安组织维和部队陆续抵达哈萨克斯坦并执行任务。目前哈境内局势得到有效管控，正在恢复平静。

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