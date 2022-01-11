人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

美国日增新冠确诊病例数近150万例

2022年01月11日18:56 | 来源：新华网
小字号

　　新华社华盛顿1月10日电（记者谭晶晶）据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的最新统计数据，全美10日新增新冠确诊病例近150万例，再创疫情暴发以来新高。

　　数据显示，美国10日新增新冠确诊病例数高达1483656例，新增死亡1906例。迄今，美国累计新冠确诊病例达61558085例，累计死亡近839500例。

　　近期，随着变异新冠病毒奥密克戎毒株在美加速传播，美国疫情严重反弹，多项疫情指标屡屡刷新纪录。据美国疾病控制和预防中心的统计数据，截至8日，美国7日平均日增新冠住院病例为18577例，较前一周增加32.7%，是美疾控中心自2020年8月1日统计该项数据以来的最高纪录。

　　由于新冠确诊病例、住院病例激增，全美医疗系统面临人员短缺困境。据美国有线电视新闻网报道，至少10个州已调配国民警卫队成员支援人手紧缺的医院。

　　全美儿童新冠确诊病例、住院病例近期也持续增加。美国儿科学会和儿童医院协会10日发布的最新报告显示，自疫情暴发以来，美国已有近850万名儿童感染新冠病毒。

　　报告说，美国儿童新冠病例数正呈“指数级增长”，远超此前几波疫情高峰期的数据。在截至6日的一周，全美新增儿童新冠确诊病例超过58万例，较前一周激增78%。美国单周新增儿童新冠确诊病例已连续22周超过10万例。

(责编：王禹蘅、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部