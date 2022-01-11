新华社华盛顿1月10日电（记者谭晶晶）据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的最新统计数据，全美10日新增新冠确诊病例近150万例，再创疫情暴发以来新高。

数据显示，美国10日新增新冠确诊病例数高达1483656例，新增死亡1906例。迄今，美国累计新冠确诊病例达61558085例，累计死亡近839500例。

近期，随着变异新冠病毒奥密克戎毒株在美加速传播，美国疫情严重反弹，多项疫情指标屡屡刷新纪录。据美国疾病控制和预防中心的统计数据，截至8日，美国7日平均日增新冠住院病例为18577例，较前一周增加32.7%，是美疾控中心自2020年8月1日统计该项数据以来的最高纪录。

由于新冠确诊病例、住院病例激增，全美医疗系统面临人员短缺困境。据美国有线电视新闻网报道，至少10个州已调配国民警卫队成员支援人手紧缺的医院。

全美儿童新冠确诊病例、住院病例近期也持续增加。美国儿科学会和儿童医院协会10日发布的最新报告显示，自疫情暴发以来，美国已有近850万名儿童感染新冠病毒。

报告说，美国儿童新冠病例数正呈“指数级增长”，远超此前几波疫情高峰期的数据。在截至6日的一周，全美新增儿童新冠确诊病例超过58万例，较前一周激增78%。美国单周新增儿童新冠确诊病例已连续22周超过10万例。

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