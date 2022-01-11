新华社莫斯科1月11日电 （国际观察）俄美话不投机 对话难觅共识

新华社记者黄河

俄罗斯与美国10日在瑞士日内瓦举行新一轮战略稳定对话。此次对话以闭门形式举行，从会后双方释放的信息可以看出，这次对话没有取得任何实质性进展。

分析人士认为，这次对话能够举行，说明俄罗斯有意愿与以美国为首的西方国家建立更长远的安全合作架构。对话难以取得进展的症结在于，美国未能积极回应俄罗斯提出的一系列安全关切。若无法有效解决这些问题，未来俄美对话前景同样难言乐观。

对话共识难觅

俄罗斯外交部副部长里亚布科夫在对话结束后介绍情况时表示，北约在法律层面保证不再东扩、不在俄边境部署打击性武器、北约将军力部署恢复至1997年俄与北约签署基本关系文件时的状态，这是俄方最核心的安全关切，但俄不认为美方愿意在这些关键问题上做出令人满意的决定。

美方率团参与对话的常务副国务卿舍曼会后表示，美方在对话中“断然拒绝”了俄方提出的一系列安全提议，包括要求北约不得吸收乌克兰为成员、终止与乌方安全合作等，相关提议有悖于北约的“开放门户”政策。她还指出，美国欢迎通过外交途径解决乌克兰问题，但只有在俄罗斯采取切实措施降低俄乌边境紧张局势的条件下，乌克兰问题的解决才能取得实质进展。如果俄“进一步入侵”乌克兰，将付出沉重代价并面临严重后果。

近期俄罗斯与以美国为首的北约围绕乌克兰问题矛盾不断加剧。俄乌两国在边境地区部署了大量军事人员和装备。北约和乌克兰不断渲染俄罗斯“入侵”威胁，俄方则强调局势持续恶化是因为北约不断挤压俄罗斯安全空间。为缓和紧张气氛，俄罗斯外交部去年12月向美方提交了俄美安全保障条约草案和俄与北约成员国安全保障措施协议。

分析人士指出，俄美双方在安全对话前后透露的消息表明，此次对话未能取得进展的一个重要原因是：美国避重就轻，试图回避俄罗斯的核心安全关切。美国国务卿布林肯日前曾表示，此次对话可以为双方恢复《中导条约》奠定基础，里亚布科夫对此回应说，俄美安全对话不能只涉及恢复《中导条约》，还应将其他俄方高度关注的话题纳入讨论，在重大的政治问题上达成共识更加必要和迫切。

俄罗斯国际事务理事会项目主任季莫费耶夫表示，此次安全对话无法取得实质性进展并不出乎意料。俄方清晰传达了自己的立场，但美方并未准备好讨论俄方关心的问题。

《全球政治中的俄罗斯》杂志主编卢基扬诺夫撰文指出，俄美安全对话没有取得突破，双方在谈判思路上存在根本性差别。美国希望将安全对话的重点从政治问题转向军事技术领域。俄方则坚持在政治层面展开对话，包括围绕安全原则和冷战后欧洲安全架构等问题进行讨论。俄方认为应首先在政治领域达成新的基本协议，然后才能开展军事技术层面的具体磋商。

前景不容乐观

按照计划，俄罗斯将在本周内先后与美国、北约和欧洲安全与合作组织（欧安组织）举行对话。舆论普遍认为，此次的俄美安全对话最为关键，将为接下来的两场对话定下基调。俄与北约对话可视为俄美对话的扩大版，俄与欧安组织对话则是在更大范围探讨欧洲未来的安全前景。

分析人士指出，此次对话有助于稳定俄美关系，但俄与美国等西方国家长期缺乏战略互信，多重因素令俄西矛盾难以得到根本改善。尽管各方正在密集展开对话，但短期内矛盾恐难化解，各方政治博弈将持续。

一方面，西方国家内部对俄态度不一。季莫费耶夫表示，参与谈判各方的立场各不相同且难以协调，谈判进程或将非常艰难。围绕欧洲安全问题的谈判将是一个漫长的过程，不可能一蹴而就。

另一方面，美国国内政治分歧导致美国难以与俄罗斯就安全问题达成一致。美国哈密尔顿学院教授艾伦·卡夫鲁尼表示，美国国内不稳定的政治局势实际上束缚了美国政府手脚，给其外交活动留下了非常有限的空间。即便美国政府代表团同意与俄罗斯缔结安全保障协议并说服其盟友也参与其中，这份文件也无法得到美国国会参议院的批准。

中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所研究员李勇慧认为，俄与西方关系的核心仍然是俄美关系。如果俄美间根本性矛盾不能通过对话谈判解决，双方关系很难发生实质性改善。

美国布鲁金斯学会高级研究员欧汉龙表示，美俄关系恶化或将导致双方在乌克兰局势等地区热点问题上对话受阻。

俄罗斯政治信息中心主任穆欣说，美国需要与俄达成安全协议，但不可能像俄方希望的那样尽快给出明确答复，因为那意味着美国需要放弃舆论过渡期而立即公开地“屈服于”俄方要求。（参与记者：邓仙来）

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