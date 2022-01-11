新华社北京1月11日电（记者董雪、朱超）外交部发言人汪文斌11日表示，过去几年，美方打着民主、人权、宗教的幌子干涉中国内政，严重损害中方利益，中方依法反制裁理所当然。中方将继续采取一切必要措施维护国家主权、尊严和自身正当利益。

在当日例行记者会上，有记者问：1月10日，美国国务卿布林肯发表声明，指责中方对美国国际宗教自由委员会负责人和有关成员进行“无理”制裁，并称新疆“种族灭绝”和“反人类罪行”仍在持续。中方对此有何评论？

汪文斌指出，所谓新疆存在“种族灭绝”“反人类罪行”是美方一些人编造的世纪谎言。美方一再造谣污蔑，目的是抹黑中国形象，遏制中国发展，但他们的阴谋是不会得逞的。

汪文斌说，过去几年，美方打着民主、人权、宗教的幌子，毫无道理地依据美国国内法，在新疆、香港等涉及中国主权和领土完整的问题上，对数十名中方官员及多个机构进行单边制裁。

“美方有关行径干涉中国内政，严重损害中方利益。中方依法进行了反制裁。这是捍卫自身主权安全发展利益之举，理所当然。我们将继续采取一切必要措施维护国家主权、尊严和自身正当利益。”他说。

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