新华社北京1月11日电（记者温馨、江宥林）哈萨克斯坦驻华大使柯依舍巴耶夫10日在北京表示，衷心感谢和高度赞赏中方在哈萨克斯坦遭遇困难时刻给予哈萨克斯坦和哈萨克斯坦人民的支持。

柯依舍巴耶夫在哈驻华使馆举行的新闻发布会上说，哈当局正在采取有效措施稳定局势，防止暴力，保障外国公民的安全。

“保护包括中国投资者在内外国投资者的合法权益，仍然是当前形势下哈萨克斯坦当局的工作优先事项之一。”他说。

柯依舍巴耶夫说，目前哈全国范围内安全形势已趋于稳定，局势得到控制。此前被占领的行政设施已被执法部门夺回，公共设施和医疗系统已恢复运行，通信网络也逐步恢复。

“局势很快就会稳定下来，国家的经济政策和投资环境不会发生变化，我们所有的义务都将继续履行。”他说。

柯依舍巴耶夫对中国领导人和中国朋友在哈困难时刻给予哈人民的支持表示衷心感谢和高度赞赏。“衷心祝愿我们两国在蓝天下共享和平阳光。”他说。

柯依舍巴耶夫还说，哈感谢上海合作组织对哈政府采取措施平息复杂局势给予支持。哈当前局势丝毫不会影响哈在上合组织框架内的立场和方针，哈将继续支持各成员国加强包括安全合作在内的各领域合作。

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