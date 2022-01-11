新华社联合国1月10日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表戴兵10日呼吁国际社会确保西部非洲和萨赫勒地区国家获得新冠疫苗，强调要维护地区的稳定局面。

戴兵在安理会当天审议联合国驻西部非洲和萨赫勒地区办事处工作时表示，近期，西非国家新冠病例激增，疫情不容乐观。奥密克戎毒株快速传播凸现疫苗分配不平衡问题。要继续支持地区国家抗疫努力，加大援助力度，早日普及安全、可负担的疫苗，推动向地区国家豁免疫苗知识产权，支持本地化生产疫苗。中方将全面落实中非合作论坛第八届部长级会议成果，加大对非洲疫苗援助，为地区国家战胜疫情作出更大贡献。

戴兵强调，国际社会要支持有关国家通过对话解决分歧，结合国情并在宪法框架内推进政治过渡、和平和解和筹备大选等，努力维护稳定局面，消除冲突根源。利比里亚国内抗议活动增加，社会治安形势严峻。国际社会要加大关注，防范风险。中方将继续支持西非国家经济共同体和非洲联盟斡旋努力，支持地区国家探索符合本国国情的发展道路。

戴兵表示，国际社会要支持地区国家加强反恐能力建设，通过多双边渠道在资金、装备、后勤补给等方面提供更多支持。要尊重有关国家结合自身需要开展对外安全合作，加强反恐行动协调和信息分享，争取形成合力。

他说，要帮助地区国家加强反海盗能力建设，开展海上安全部队培训，提高联合执法、监测等行动能力。

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