新华社伦敦1月11日电 （国际观察）2022年欧洲经济复苏之路面临挑战

新华社记者

进入2022年，欧洲经济有喜有忧。一方面，经济复苏势头延续，欧元区经济产出有望在今年第一季度超过新冠疫情前水平；另一方面，多国通胀率创下新高，变异新冠病毒奥密克戎毒株引发疫情“海啸”，都给经济复苏前景蒙上阴影。

通胀压力仍将持续

由于能源价格暴涨以及部分行业供应短缺，高通胀近来席卷欧洲，屡破纪录。分析人士预测，物价上涨的局面还将持续至少数月。

德国联邦统计局数据显示，欧洲最大经济体德国2021年通货膨胀率升至3.1%，为1993年以来最高值。

德国贝塔斯曼基金会经济学家蒂斯·彼得森日前接受新华社记者采访时表示，供应链瓶颈导致供应短缺，从而引发物价上涨。彼得森预计，2022年德国通胀率将在2.5%左右，到2023年才会低于2%。

去年11月，波兰通胀率蹿升至20年来高点，分析人士预测今年该国物价恐将继续上涨。意大利罗马大学经济统计学教授亚历山德罗·波利日前接受新华社记者采访时表示，物价飙升有可能抑制意大利经济复苏。

英国国家统计局数据显示，英国2021年11月消费者价格指数同比上涨5.1%，为10年来最高水平。牛津经济研究院去年12月发布的报告预测，通胀将于今年4月触顶。报告说，2022年油价预计呈下降趋势，天然气价格将在冬季过后回落。随着供应链逐步疏通、家庭开支向服务类消费再平衡，物价涨势将显著缓解。

疫情影响不容低估

欧洲央行行长拉加德日前表示，欧洲许多民众已接种新冠疫苗，加强针接种也已提速，总体来说，社会在应对疫情以及随之而来的限制措施时表现更好，这减轻了疫情对经济的影响。欧元区经济产出有望在今年第一季度超过疫情前水平。

法国经济和财政部长勒梅尔接受媒体采访时表示，由奥密克戎毒株引起的本轮感染高峰过后，法国将迎来强劲、充满活力且快速的经济增长。

尽管如此，分析人士表示，疫情对经济复苏的反作用力依然不容低估。牛津经济研究院的报告说，普遍的隔离规定引发消费者信心下滑，扰乱劳动力市场，这会拖累经济活动。

“如果不在全球范围内击退新冠大流行，就不会有稳定的经济发展，无论是在德国还是欧洲和世界其他地区。”彼得森说。

主要经济体各有难题

标普全球评级公司在其发布的2022年欧元区经济展望报告中说，由于拥有更庞大的产业规模和长供应链条，德国在欧元区国家里最易受供应链瓶颈冲击。彼得森认为，缺乏来自国外的原材料意味着许多企业订单无法得到处理。

波利指出，由于意大利大部分能源依赖进口，能源价格上涨对意大利的影响要大于其他很多国家。

“意大利很大程度上属于‘转化型’经济，也就是意大利进口原材料，生产价值更高的产品，然后出口到国外。”波利说，这意味着能源成本在进口、生产和出口三个环节会被多次累加。

英国“脱欧”后遗症仍在持续。英国针对欧盟商品的海关管制新规今年初正式生效。业内人士担忧，新规或加剧英欧贸易摩擦。牛津经济研究院发布报告说，英国和欧盟就“北爱尔兰议定书”的协商仍在进行，即便协商成功，双方陷入贸易战的可能性仍存在。

英国《金融时报》日前援引英国布鲁内尔大学教授雷·巴雷尔的话说，英国经济持续受到“脱欧”的负面结构性影响，“这将是2022年英国增长落后于其他发达经济体的主要原因”。（执笔记者：黄泽民；参与记者：朱晟、邢建桥、贺飞）

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