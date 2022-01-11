新华社伦敦1月11日电 从2021年跨入2022年，欧洲经济喜忧参半。复苏势头是否足够带动经济反弹至新冠疫情前水平？变异新冠病毒奥密克戎毒株引发的疫情漩涡，会给经济复苏前景带来多少阴影？

除了疫情反复、通胀高企等普遍挑战，欧洲主要经济体也有各自更突出的问题。请看新华社记者从伦敦、罗马、柏林、巴黎等地发回的一线观察——

共同挑战：通胀和疫情

一方面，由于能源价格暴涨以及部分行业供应短缺，高通胀近来席卷欧洲，屡破纪录，还要继续困扰欧洲。

英国国家统计局数据显示，英国2021年11月消费者价格指数同比上涨5.1%，为10年来最高水平。不过，牛津经济研究院去年12月发布报告预测，通胀将于今年4月触顶，油价预计呈下降趋势，天然气价格将在冬季过后回落。

德国联邦统计局数据显示，欧洲最大经济体德国2021年通货膨胀率升至3.1%，为1993年以来最高值。德国贝塔斯曼基金会经济学家蒂斯·彼得森日前接受新华社记者采访时预计，2022年德国通胀率将在2.5%左右，到2023年才会低于2%。

这是2021年11月29日在英国南安普敦港口拍摄的集装箱和货船。新华社发（蒂姆·爱尔兰摄）

另一方面，尽管欧元区经济产出有望在今年第一季度超过疫情前水平，但分析人士表示，疫情对经济复苏的反作用力依旧不容低估。

牛津经济研究院的报告说，普遍的隔离规定引发消费者信心下滑、扰乱劳动力市场，这会拖累经济活动。彼得森说：“如果不在全球范围内击退新冠大流行，就不会有稳定的经济发展，无论在德国还是在欧洲和世界其他地区。”

1月10日，意大利罗马一家酒店的餐厅区域员工检查一名男子的加强版“绿色通行证”。新华社发（阿尔贝托·林格利亚摄）

英国：“脱欧”后遗症

“脱欧”后遗症或将进一步加剧贸易摩擦。2022年，英国针对欧盟商品的全面海关管制新规正式生效。业内人士担忧，这可能加剧双方贸易摩擦。此外，与“脱欧”相关的政治不确定性恐将影响信心。

英国《金融时报》近日援引英国布鲁内尔大学教授雷·巴雷尔的话说，英国经济持续受到“脱欧”的负面结构性影响，“这将是2022年英国增长落后于其他发达经济体的主要原因”。

1月8日，人们佩戴口罩在英国伦敦一处市场购物。新华社记者李颖摄

意大利：能源价格上涨

物价持续走高、特别是能源价格上涨，将对意大利经济复苏形成掣肘。

意大利去年居民消费价格指数相较前一年增长3.9%，能源价格飙升是其中一个主要因素。意大利罗马大学经济统计学教授亚历山德罗·波利日前接受新华社记者采访时指出，意大利很大程度上属于“转化型”经济，大部分能源依赖进口，能源价格上涨对意大利的影响要大于其他很多国家。

德国：供应链瓶颈

标普全球评级公司在其发布的2022年欧元区经济展望报告中表示，由于拥有更庞大的产业规模和长供应链条，德国在欧元区国家里最易受供应链瓶颈冲击。

彼得森认为，缺乏来自国外的原材料意味着许多企业订单无法得到处理。

法国：“后疫情”就业

1月5日，人们走在法国巴黎塞纳河畔。新华社记者高静摄

法国经济和财政部长勒梅尔接受媒体采访时表示，由奥密克戎毒株引起的本轮感染高峰过后，法国将迎来强劲、充满活力且快速的经济增长。然而，新冠疫情不断反复，给就业带来的影响值得观察。

据法国国家统计与经济研究所发布的一项研究报告，新冠疫情会持续影响青年的就业环境。在2016年至2019年毕业的青年就业受疫情影响最严重。

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