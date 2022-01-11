新华社北京1月11日电 美国医药巨头辉瑞制药有限公司10日说，公司有望3月推出一款针对新冠病毒变异株奥密克戎的疫苗。

图为2021年11月19日，人们在美国纽约一辆新冠疫苗接种车外等候。（新华社发，郭克摄）

辉瑞首席执行官阿尔伯特·布拉在投资银行摩根大通公司线上医疗保健年会上说，辉瑞与德国生物新技术公司现阶段联合研发一款仅针对奥密克戎毒株的疫苗，以及一款同时针对奥密克戎和先前流行毒株的多价新冠疫苗。

布拉说，辉瑞可能会就新款疫苗向美国监管部门提出使用授权申请，最早于3月推出新款疫苗。按照他的说法，辉瑞疫苗产能充足，立即调整疫苗生产不会有问题。

布拉当天接受美国消费者新闻与商业频道采访时说，奥密克戎毒株导致多地已接种疫苗人群中出现大量突破感染病例，导致新冠感染病例激增，多国政府防疫压力陡增，辉瑞眼下已着手针对奥密克戎的疫苗生产。

按照布拉的说法，目前全程接种后加一剂加强针接种的模式已经能够“适度”降低奥密克戎引发重症的风险，直接针对奥密克戎的疫苗将降低传染性高但感染症状偏轻的类似新冠变异株导致突破感染的风险。

据美国消费者新闻与商业频道报道，另一家美国药企莫德纳公司眼下在研发一款可针对奥密克戎的疫苗作为加强针使用，可能于今年秋季推出。

奥密克戎毒株眼下在美国加速传播，导致美国疫情严重反弹，多项疫情指标刷新纪录，单日新增新冠确诊病例一度突破100万例。（王鑫方）

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