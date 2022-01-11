新华社北京1月11日电 综合新华社驻外记者报道：为期一天的美俄新一轮战略稳定对话10日在瑞士日内瓦举行。俄罗斯副外长里亚布科夫与美国常务副国务卿舍曼分别率两国代表团出席，双方在谈判主要问题上未取得进展。

里亚布科夫当天在结束对话后举行的新闻发布会上表示，此次谈判过程艰难、时间漫长、内容专业、深入且具体，然而谈判的主要问题仍然悬而未决，双方未就禁止北约东扩问题取得进展。

里亚布科夫说，俄方需要的是理智的、有法律意义的保障，保障乌克兰和格鲁吉亚永远不会成为北约成员国，这对俄罗斯而言是一个关键的国家安全问题，俄方不能容忍在解决这个问题上拖延。他表示，俄呼吁美国在当前谈判阶段展现出最大责任感，同时呼吁北约不要将对话带入死胡同，而应朝着俄罗斯的建议迈进。

里亚布科夫在会谈中强调，俄罗斯无意“进攻”乌克兰，也不可能这样做。

里亚布科夫认为，俄美对话并非毫无希望，俄罗斯与美国和北约就安全保障问题达成协议的基础是存在的。

舍曼10日在日内瓦通过电话会议向媒体介绍对话情况时说，美方在对话中“断然拒绝”了俄方提出的一系列安全提议，包括要求北约不得吸收乌克兰为成员、终止与乌方安全合作等，相关提议有悖于北约的“开放门户”政策。美方认为，欧洲安全问题的决策过程必须有乌克兰和北约的参与。

她指出，美国欢迎通过外交途径解决乌克兰问题，但只有在俄罗斯采取切实措施降低俄乌边境紧张局势的条件下，乌克兰问题的解决才能取得实质进展。如果俄“进一步入侵”乌克兰，将付出沉重代价并面临严重后果。

舍曼表示，美方致力于与俄方进行“有意义的对等对话”，将尽快与俄方就当天对话中涉及的双边问题进行下一步讨论。

去年6月，美国总统拜登和俄罗斯总统普京在日内瓦会晤后发表联合声明，宣布两国将就军控和降低冲突风险等开展双边战略稳定对话。去年7月和9月，美俄已在日内瓦举行了两轮对话。

近期，俄乌关系加速恶化，双方在两国边境地区部署了大量军事人员和装备。美国和乌克兰声称俄罗斯在俄乌边境集结重兵，可能准备“入侵”乌克兰。俄方否认这一说法。（参与记者：聂晓阳、华迪、邓仙来）

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