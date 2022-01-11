新华社马那瓜1月10日电（记者吴昊）尼加拉瓜10日举行总统新任期就职仪式。现任总统丹尼尔·奥尔特加宣誓就任尼加拉瓜新一届总统。

1月10日，在尼加拉瓜首都马那瓜，尼加拉瓜总统奥尔特加（左）和副总统穆里略出席总统新任期就职仪式。新华社记者 辛悦卫 摄

当天下午，就职仪式在尼首都马那瓜革命广场举行。奥尔特加宣誓就职并从尼国民议会议长古斯塔沃·波拉斯手中接过总统绶带。古巴国家主席迪亚斯-卡内尔、委内瑞拉总统马杜罗等多国代表出席仪式。

奥尔特加在就职演说中感谢尼加拉瓜人民的信任，表示将致力于捍卫人权事业、发展多边主义，并感谢中国等国家提供的抗疫支持。

1月10日，在尼加拉瓜首都马那瓜，委内瑞拉总统马杜罗（右二）出席尼加拉瓜总统奥尔特加新任期就职仪式。新华社记者 辛悦卫 摄

尼加拉瓜2021年11月7日举行总统和议会选举，奥尔特加所在执政党桑地诺民族解放阵线在选举中获得超过75.8%的选票，奥尔特加因此获得连任。

尼总统为国家元首、政府首脑和武装部队最高司令，由选举产生，任期5年。根据尼加拉瓜2014年修订的宪法，尼加拉瓜允许总统连选连任。奥尔特加1985年至1990年首次担任尼加拉瓜总统，此后分别在2006年、2011年、2016年的总统选举中连续胜出。

1月10日，在尼加拉瓜首都马那瓜，古巴国家主席迪亚斯-卡内尔（右一）出席尼加拉瓜总统奥尔特加新任期就职仪式。新华社记者 辛悦卫 摄

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