人民网讯 2022年1月9日，由北京外国语大学区域与全球治理高等研究院、北京外国语大学亚洲学院、北京外国语大学中国马来研究中心、北京大学东盟国家研究中心、社会科学文献出版社联合举办的《马来西亚蓝皮书：马来西亚发展报告(2021)》（下称“蓝皮书”）发布会在北京顺利举行。蓝皮书以马来西亚内外形势发展变化为核心主题，集中研讨马来西亚2020年的政治、经济、外交、安全等议题。

2020年是中国与马来西亚建交46周年。中马两国友谊历久弥坚，除了日益深化的经贸合作外，两国间的人文交流活动也日益频繁。中马人文交流涵盖了教育、文化、艺术、卫生等领域。研究中马人文交流现状，对于我们了解如何更好地实现民心相通有着一定的现实意义。

蓝皮书通过梳理和对比2019年和2020年有关中马人文交流活动的报道和机构资料，指出2020年两国人文交流主要涉及的领域为教育、文化和卫生领域；人文交流模式以线上交流为主、“线上+线下”交流为辅的形式展开；人文交流具有一定的持续性和务实性，并形成多个常态化交流机制；组织交流的推动者仍以官方为主，民间为辅。随着线上模式的不断尝试，未来的中马人文交流会有更多的创新和发展。

马来西亚位于“一带一路”的重要节点地区，并积极响应我国“一带一路”倡议，2019年中马合作取得突出成绩。2020年以来，马来西亚经历了政府更替、疫情影响，国内政治、经济等发生一系列变化，给中马“一带一路”合作项目带来了不确定性。研究马来西亚主流媒体对“一带一路”的相关报道，可了解马来西亚政府在更迭前后对“一带一路”的真实态度，具有现实意义。

蓝皮书指出，华文媒体对于“一带一路”倡议在马来西亚的传播起到了积极的作用，极大程度地促进了当地华人对于该倡议的理解。华人是马来西亚社会的重要组成部分。华人懂华语，讲华礼，为促进两国间的交流理解起到了润滑剂作用。在中马友谊源远流长的历史发展脉络中，华人与马来西亚各族人民一道，成为中马民心相通的重要一环。

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