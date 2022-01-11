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IMF：新兴经济体需提前准备应对美货币政策风险

2022年01月11日11:31 | 来源：新华网
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新华社华盛顿1月10日电（记者高攀 熊茂伶）国际货币基金组织（IMF）10日警告，美国联邦储备委员会更快收紧货币政策，可能造成新兴经济体资本外流和货币贬值，新兴经济体应提前做好政策准备。

IMF当天在官网发文说，美国工资普遍上涨或供应链瓶颈持续可能导致物价涨幅超出预期，并强化通货膨胀预期，迫使美联储更快加息。这可能扰乱金融市场，令全球金融环境收紧，还可能导致新兴经济体资本外流和货币贬值。

IMF指出，一些新兴经济体本来就面临通胀和公共债务高企、经济复苏不够强劲的挑战，美联储更快收紧货币政策令它们经济增长前景更加不确定。

IMF建议，为应对全球融资环境收紧，新兴经济体需要根据自身情况，或逐步收紧货币政策，或迅速而全面地采取行动。此外，延续财政政策支持也有助于提振投资者信心和应对外部冲击。

美联储上周公布的2021年12月货币政策会议纪要显示，在美国经济走强和通胀水平不断上升的背景下，美联储可能提前加息，并在此后启动资产负债表缩减进程，多数美联储官员预计2022年将有三次加息。高盛集团等华尔街机构日前预计，美联储2022年将有四次加息。

(责编：刘叶婷、燕勐)

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