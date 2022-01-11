新华社斯德哥尔摩1月10日电（记者付一鸣）瑞典政府10日宣布，该国将自12日起实施更严格的抗疫措施，以遏制新冠疫情进一步蔓延。

瑞典政府当天在新闻发布会上宣布一系列更加严格的疫情管控措施，包括民众尽可能居家办公；参加室内活动的人数上限降至500人；餐厅营业时间不得超过每日23时等。同时，参加大型活动须出示新冠疫苗接种证书以及建议乘坐拥挤的公共交通工具时戴口罩等现行防疫规定仍然有效。

瑞典首相安德松在新闻发布会上表示，瑞典目前新冠感染率处于疫情暴发以来最高水平，医疗系统正面临沉重负担。她呼吁民众尽快接种疫苗，并尽可能居家办公。

瑞典公共卫生局局长维塞尔表示，变异新冠病毒奥密克戎毒株已被证明具有很强传染性，应减少人群接触，以减缓病毒传播。

自新冠疫情暴发以来，瑞典一直采取较为宽松的抗疫政策，近期新增确诊病例激增。瑞典公共卫生局公布的数据显示，该国5日新增新冠确诊病例近2.4万例，创疫情暴发以来单日新增病例最高纪录。目前，瑞典累计确诊病例近142万例，累计死亡病例15377例。

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