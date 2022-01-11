新华社迪拜1月10日电（记者吴中敏 闫婧）2020年迪拜世博会中国国家馆日活动10日在阿拉伯联合酋长国迪拜举行。中国驻阿联酋大使倪坚，阿联酋国际合作事务国务部长、迪拜世博局主席莉姆·哈希米，阿联酋外交与国际合作部国际发展事务部长助理苏尔坦·沙姆希等出席。

当天上午10时，中国和阿联酋两国国旗在世博园区穹顶广场冉冉升起，迪拜世博会中国国家馆日活动正式启动。

沙姆希在致辞中高度评价中国馆的展览展示。他表示，近年来，“一带一路”倡议使阿中两国在政治、经济、文化、科技等领域开展富有成效的合作。本届世博会的举办，将进一步密切双方的交流与合作，阿中两国关系将开启新的篇章。

倪坚宣读了中国国务院副总理胡春华向中国国家馆日活动的书面致辞。致辞说，中方愿同阿方携手努力，不断增进政治互信，在共建“一带一路”框架下深化各领域务实合作，进一步充实中阿全面战略伙伴关系内涵，更好造福两国和两国人民。

在馆日活动现场，来自中国的艺术家为世博会观众上演了精彩的文艺演出。京剧与民乐演奏融合的创新节目《欢庆吉祥》、小提琴独奏《丰收渔歌》和男高音独唱《我和我的祖国》等节目，表达了人民对美好生活的向往，赢得观众热烈的掌声。当晚，中国国家馆举办了馆日文艺晚会和旗袍展示活动，精彩演出令无数观众驻足停留，流连忘返。

本届世博会中国国家馆名为“华夏之光”，主题是“构建人类命运共同体——创新和机遇”，重点展示中国在航天探索、信息技术、现代交通、人工智能、智慧生活等方面的成果，是中国与世界各国分享中国发展理念和发展成就、加强同世界各国交流合作、推动构建人类命运共同体的重要平台。截至10日，中国馆已累计接待各国嘉宾和游客超过80万人次，协助中国相关省区市、企业和合作单位举办活动28场。

迪拜世博会是新冠疫情以来举办的第一届世博会，也是在中东地区举办的首届世博会。本届世博会原定于2020年10月至2021年4月举行，受疫情影响推迟到2021年10月至2022年3月举行，仍使用“2020年迪拜世博会”名称。（参与记者：苏小坡）

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