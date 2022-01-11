新华社开罗1月10日电（记者吴丹妮）第四届世界青年论坛10日在埃及红海海滨城市沙姆沙伊赫开幕，来自多个国家和地区的数百名官员和青年代表参加论坛。

埃及总统塞西在开幕式致辞中说，当前人类发展正处于关键时刻，对话沟通、多元发展、拒绝歧视等原则至关重要。如果不能尽快结束冲突、有效管理分歧、共同为世界进步而真诚努力，人类将无法克服当前的危机与挑战。

世界卫生组织总干事谭德塞在视频致辞中表示，该论坛是青年交流专业知识、创造更美好未来的良机。在全球面临气候变化、污染、健康危机等复杂挑战时，青年人应拥有应对挑战的勇气和力量。

联合国秘书长古特雷斯也通过视频方式发表致辞。他说，新冠疫情造成了许多负面影响，相信青年人会克服这些影响，并用创新理念造福世界。

本届论坛将于13日结束，巴勒斯坦总统阿巴斯、黎巴嫩总理米卡提和约旦王储侯赛因等也出席了开幕式。

首届世界青年论坛于2017年在沙姆沙伊赫举行。目前这一论坛已经成为埃及重要的主场外交活动，也是世界青年与各国政要对话的重要平台。本届论坛原定于2020年举行，因新冠疫情被推迟至今年举行。论坛将围绕后疫情时代影响、气候变化、社会保障、人权、创业、数字化转型、环境与能源等多个议题进行讨论并组织相应活动。

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