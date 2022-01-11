新华社德黑兰1月10日电（记者王守宝 高文成）伊朗外交部发言人哈提卜扎德10日表示，伊朗排除在伊核协议相关方谈判中达成“临时协议”的可能性，这样的协议不符合伊方的要求。

哈提卜扎德当天在例行记者会上说，各方都应努力让美国重返伊核协议得到必要的保证和核查，并确保对伊制裁被有效解除。这些无法通过“临时协议”实现，伊朗正寻求一项“稳定可靠”的协议。

哈提卜扎德表示，伊朗在伊核谈判中既不悲观也不乐观，而是基于现实考虑。伊核谈判只是为了确保美国全面、负责任和可核查地重返伊核协议。伊朗不接受在谈判中提出任何超出伊核协议框架的问题。

伊朗副外长兼伊核问题首席谈判代表巴盖里8日表示，伊核协议相关方谈判“分歧正在减少”。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方2021年4月开始在奥地利首都维也纳举行会谈，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动。

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