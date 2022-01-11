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哈萨克斯坦举行全国哀悼日活动

2022年01月11日08:29 | 来源：新华网
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　　新华社努尔苏丹1月10日电（记者张继业）因国内骚乱造成不少人员死亡，哈萨克斯坦10日举行全国哀悼日活动，哈总统府、各级政府机关以及许多外国驻哈机构降半旗志哀。

　　“这一天，我们向在骚乱中丧生的民众、执法人员及军人表示悼念。毫无疑问，我们的国家正经历独立以来最严重的危机。”哈总统托卡耶夫当天向民众发表讲话时说。他承诺，将对违法分子严惩不贷，防止再次发生此类事件。

　　当天，许多网站的页面变为黑白色。哈首都努尔苏丹市民奥斯帕诺夫告诉记者，他为自己的国家发生此类事件感到痛心，同时也坚信国家会带领人民走过这一“至暗时刻”。

　　哈总统网站9日发布通报说，目前哈全国范围内的安全形势已趋于稳定，此前被占领的行政设施已被执法部门夺回，公共设施和医疗系统已恢复运行。据了解，在阿拉木图，许多银行已恢复办公，部分大型连锁超市恢复运行，互联网从严格断网状态变为限时提供服务。

　　2022年伊始，哈萨克斯坦西南部曼吉斯套州液化天然气价格大幅上涨，引发多地民众集会抗议。托卡耶夫5日接受政府辞职，并主持召开社会经济形势会议，通过多项稳定物价措施。但部分地区骚乱持续，多地出现骚乱者冲击政府机构、攻击警察等情况，托卡耶夫随后宣布在全国范围实施紧急状态直至19日。

　　哈总统新闻秘书乌阿利8日通过其社交媒体账号通报，鉴于骚乱造成不少人员死亡，托卡耶夫决定10日为全国哀悼日。据哈卫生部和内务部消息，目前骚乱已导致164人死亡，执法部门已逮捕7939人。

(责编：刘叶婷、燕勐)

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