新华社达喀尔1月10日电（记者王子正）巴马科消息：马里过渡政府10日宣布将关闭与西非国家经济共同体（西共体）邻国的陆路和空中边界并召回其驻西共体成员国大使，以回应西共体对马里实施的新制裁。

马里过渡政府发言人阿卜杜拉耶·马伊加当天在国家电视台发表讲话时说，马里强烈谴责西共体的制裁，马里过渡政府决定召回其驻西共体成员国大使，并关闭与有关国家的陆路和空中边界。

西共体成员国领导人9日在加纳首都阿克拉举行特别峰会后发布公报说，鉴于马里过渡政府缺乏在2022年2月前完成政治过渡的意愿，西共体决定维持此前对马里过渡政府的制裁，同时实施新的制裁。

马里去年12月底召开全国重建大会讨论马里政治过渡时间表。根据马里提交给西共体的时间表草案，其将于2023年开始修改宪法并于2026年举行总统选举。西共体则要求马里在今年2月举行总统选举。

2020年8月，马里发生军人哗变，由哗变军人成立的全国人民救赎委员会随后宣布，前国防和退伍军人部长恩多被任命为过渡总统，全国人民救赎委员会主席戈伊塔被任命为过渡副总统。2021年5月26日，马里军方说，恩多当天辞职。马里宪法法院随后宣布，戈伊塔接任过渡总统一职，任期至马里政治过渡期结束。

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